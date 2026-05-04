पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की करारी हार का सबसे बड़ा गुनहगार, जानें क्यों अभिषेक बनर्जी पर फूट रहा हार का ठीकरा?

पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार के उंगलियां संगठन के भीतर की रणनीतियों पर उठ रही हैं। दरअसल बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पिछले तीन विधानसभा चुनावों से ममता बनर्जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ती और जीतती रही है। ममता बनर्जी की 'दीदी' की छवि ने पार्टी को मजबूत आधार दिया। बंगाल में महिला वोटर्स के बीच ममता की जो पकड़ थी उसे भाजपा ने पूरी तरह भेद दिया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कांड ने ममता की छवि को ऐसा आघात किया कि एक झटके में उनके हाथों से बंगाल का किला हाथ से निकल गया।ममता बनर्जी के तीसरे कार्यकाल में अभिषेक बनर्जी जिस तरह से सरकार और संगठन पर हावी हुए, उससे ममता का पुराना जनाधार उनसे छिटक गया। अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली के अनुरूप पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और नेता अपने को ढाल नहीं पाए। चुनावी रणनीतिकार कंपनी I-PAC के साथ मिलकर अभिषेक बनर्जी ने डेटा, डिजिटल कैंपेन और नई टीम पर ज्यादा भरोसा किया, जो चुनाव में उस पर भारी पड़ गई। दरअसल बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी की राजनीति का उत्कर्ष पारंपरिक जनसंपर्क और जमीनी जुड़ाव पर आधारित था लेकिन ममता इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी इसको संभाल नहीं पाई और पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा।