Publish Date: Tue, 05 May 2026 (14:22 IST)
Updated Date: Tue, 05 May 2026 (14:32 IST)
Asansol Temple Opens : पश्चिम बंगाल में भाजपा की बंपर जीत के बाद आसनसोल में वर्षों से बंद पड़ा एक मंदिर खोल दिया गया है। पार्टी प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी ने चुनाव में जीत के बाद मंदिर को खोलने का वादा किया था। उन्होंने चुनाव में टीएमसी के मोलोय घटक को 11 हजार से ज्यादा वोटों से हराया।
दरअसल आसनसोल उत्तर विधानसभा में स्थित यह मंदिर साल में एक-दो दिन के लिए खुलता था, उसके लिए भी भारी सुरक्षा बल तैनात होता था। बीजेपी उम्मीदवार ने वादा किया था कि अगर वो जीतते हैं तो यह मंदिर साल भर खुला रहेगा। उम्मीदवार जीत गया और मंदिर को खोल दिया गया। मंदिर खुलते ही श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दौड़ गई और पूजा के लिए भीड़ उमड़ गई।
क्यों बंद पड़ा था मंदिर?
बताया जा रहा है कि इलाके में सांप्रदायिक तनाव के कारण यह मंदिर बंद रहता था। 2 समुदायों के बीच तनाव के बीच प्रशासन ने आम दिनों में मंदिर को जनता के लिए नहीं खोलने का फैसला किया था।
मुखर्जी ने पूरा किया वादा
इस बार के विधानसभा चुनाव में आसनसोल उत्तर से भाजपा ने कृष्णेंदु मुखर्जी को टिकट दिया। मुखर्जी ने इलाके के लोगों से वादा किया कि अगर वो जीतते हैं तो यह मंदिर खुलवा देंगे। 4 मई को जैसे ही कृष्णेंदु मुखर्जी को जीत मिली वो मंदिर खुलवाने पहुंच गए। मंदिर की साफ सफाई करवाई गई, फिर आम लोगों के लिए मंदिर को खोल दिया गया। जैसे ही मंदिर के दरवाजे खुले, बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भाजपा कार्यकर्ता वहां पहुंचे, पूजा-अर्चना की और इस मौके का जश्न मनाया।
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी 207 सीटें जीतकर राज्य में पहली बार सत्ता में आई है। चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी सुवेंदु अधिकारी के हाथों 15,000 से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा।
edited by : Nrapendra Gupta
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