ममता का किला बनाम भाजपा का Silent दांव, क्या 91 लाख वोटर्स का 'शॉक' पलट देगा बाजी?

जहाँ पूरी दुनिया की नजरें पश्चिम एशिया के युद्ध पर टिकी हैं, वहीं भारत का राजनीतिक दिल अब पश्चिम बंगाल की ओर धड़कने लगा है। पहली नज़र में यह एक सामान्य चुनावी मुकाबला लग सकता है, लेकिन गहराई से देखें तो यह एक 'High-Stakes' राजनीतिक शतरंज है, जहाँ सत्ताधारी टीएमसी और आक्रामक भाजपा के बीच ढांचागत ताकत, मतदाता व्यवहार और संस्थागत हस्तक्षेप का जटिल टकराव हो रहा है।





अभी हाल ही में ‘पीपल्स पल्स रिसर्च ऑर्गनाइजेशन’ द्वारा जमीनी स्थिति का एक अध्ययन सामने आया है। यह अध्ययन मौजूदा सत्ताधारी ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी के पक्ष में माहौल दिखाता है। लेकिन, रुकिए! कहानी में एक ऐसा 'Twist' है जो सब कुछ बदल सकता है। पहले चरण की रिकॉर्ड वोटिंग अब इसका इशारा भी कर रहा है।





पश्चिम बंगाल में गुरुवार को पहले चरण में 152 सीटों पर हुए मतदान में आजादी के बाद सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए रिकॉर्ड 92.72 प्रतिशत मतदान हुआ। राजनीति के जानकार के साथ खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में रिकॉर्ड मतदान की वजह एसआईआर को बताया हैं। इतनी बड़ी संख्या में बंगाल में हुए मतदान को जहां एक ओर भाजपा और टीएमसी अपने-अपने पक्ष में बता रही हैं। वहीं अब पहले चरण की वोटिंग के बाद एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो गया है कि क्या इस बार बंगाल में SIR पूरी चुनावी बाजी पलट देगा?





बंगाल में SIR बनेगा गेमचेंजर?- बंगाल में पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग के बाद अब SIR गेमचेंजर बनता दिख रहा है। इस चुनाव में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कारक चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) है। यह कोई सामान्य सुधार नहीं, बल्कि चुनावी प्रणाली के लिए एक बड़ा ‘संरक्चरल शॉक’ है। लगभग 11 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं, यानी करीब 91 लाख व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।





इसकी महत्ता को समझने के लिए यह याद रखना होगा कि 2021 में टीएमसी और भाजपा के बीच वोट शेयर का अंतर केवल 10 प्रतिशत था। हटाए गए नामों की संख्या इस अंतर से अधिक है! वहीं अब पहले में 152 सीटों पर 2021 के विधानसभा चुनाव (82.17%) के मुकाबले 11 प्रतिशत अधिक 92.72 प्रतिशत मतदान हुआ है। यानि SIR में जितने प्रतिशत नाम कटे, उतने प्रतिशत ही बंगाल में वोटिंग परसेंट बढ़ा।





एसआईआर का राजनीतिक गणित: किसको होगा फायदा?- एसआईआर का राजनीतिक प्रभाव सीधा नहीं है। मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि कितने वोट हटाए गए, बल्कि यह है कि किसके वोट हटाए गए। पहले चरण की वोटिंग के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में SIR के विरोध में बंपर वोटिंग की है। उन्होंने कहा कि SIR की प्रक्रिया में इतने नाम कटे है कि किसी ने कोई रिस्क नहीं लिया और सभी ने वोट डाला है।





दरअसल सिद्धांत रूप में SIR की प्रक्रिया टीएमसी की बढ़त को कम कर सकता है। लेकिन चुनावी नतीजे शायद ही कभी किताबी सिद्धांतों पर चलते हैं। इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाना प्रभावित परिवारों में गुस्सा पैदा कर सकता है, जिससे वे अधिक संख्या में वोट देने निकल सकते हैं। खुद ममता बनर्जी भी यहीं इशारा कर रही है।





महामुकाबला या सिर्फ औपचारिकता?- "साउथ फर्स्ट" में जी मुरली कृष्णा के अनुसार, इस प्रतियोगिता की रूपरेखा ही एक 'असंतुलन' को प्रकट करती है। जहाँ टीएमसी सभी 294 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है, वहीं मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी केवल 200 के आसपास सीटों पर सक्रिय दिख रही है।





इसे ऐसे समझिए, यदि टीएमसी पूरे 100 अंकों की परीक्षा दे रही है, तो भाजपा केवल लगभग 65 अंकों की परीक्षा दे रही है। भाजपा की यह 'पार्शियल' फाइट ही टीएमसी को एक मनोवैज्ञानिक बढ़त देती है।





TMC का ढांचागत प्रभुत्व: 90 सीटों का अभेद किला- यह असंतुलन सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है; यह एक गहरी ढांचागत वास्तविकता को दर्शाता है। पिछले तीन चुनावों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि लगभग 90 निर्वाचन क्षेत्रों में वर्तमान में किसी भी राजनीतिक दल के पास टीएमसी को हराने की संगठनात्मक ताकत नहीं है।





BJP पर भारी बोझ- सरकार बनाने के लिए, भाजपा को शेष लगभग 204 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 75 प्रतिशत की असाधारण स्ट्राइक रेट की आवश्यकता होगी।





टीएमसी का गढ़- 2021 के चुनाव में, 13 प्रमुख जिलों की 215 सीटों में से टीएमसी ने 183 सीटें (करीब 88.4%) जीती थीं। पार्टी ने पिछले तीन चुनावों में लगातार 118 सीटें जीती हैं, जो इसकी गहरी जड़ों को दर्शाता है।





दशक का ट्रेंड- पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने हमेशा स्थिर और दीर्घकालिक सरकारों को प्राथमिकता दी है। कांग्रेस ने यहाँ लगभग 25 साल शासन किया, उसके बाद 35 साल तक वामपंथियों का शासन रहा। इस संदर्भ में, टीएमसी को एक और कार्यकाल मिलना राज्य के स्थापित राजनीतिक पैटर्न के अनुरूप ही होगा।





भाजपा का 'Silent' दांव- संयम और रणनीतिक अनुशासन> पिछले चुनावों की तुलना में भाजपा के दृष्टिकोण में एक स्पष्ट बदलाव दिखाई दे रहा है।





बदला हुआ व्यवहार- उसका केंद्रीय और राज्य नेतृत्व अधिक संयम और रणनीतिक अनुशासन के साथ काम करता दिख रहा है, और पिछले समय के शोर-शराबे वाले अभियानों से बच रहा है।





RSS की सक्रियता- जमीनी स्तर पर लामबंदी की भूमिका अधिक स्पष्ट हो गई है, विशेष रूप से आरएसएस और उसके संबद्ध संगठनों के प्रयासों के माध्यम से, जो कई महीनों से जमीन पर सक्रिय हैं।





नेतृत्व और जनसांख्यिकी: निर्णायक कारक



दीदी का भावनात्मक जुड़ाव- ममता बनर्जी का मतदाताओं के साथ एक मजबूत व्यक्तिगत जुड़ाव बना हुआ है। हालाँकि जमीनी स्तर पर कुछ टीएमसी नेताओं के खिलाफ असंतोष है, लेकिन यह उनके नेतृत्व के खिलाफ व्यापक गुस्से में नहीं बदला है। इसके विपरीत, भाजपा के पास अभी भी राज्य स्तर पर ऐसा कोई नेता नहीं है जो उनके कद या भावनात्मक जुड़ाव की बराबरी कर सके।





मुस्लिम मतदाता- राज्य में 89 निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ मुस्लिम आबादी 35 प्रतिशत से अधिक है, और यदि 25 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी वाली सीटों को जोड़ लिया जाए, तो यह संख्या 112 तक पहुँच जाती है। इन क्षेत्रों में वोटों का ध्रुवीकरण या एकतरफा झुकाव निर्णायक साबित होता है।





अंततः, यह चुनाव स्थापित राजनीतिक ढांचे और रणनीतिक व्यवधान (Strategic Disruption) के बीच की लड़ाई है। क्या रणनीतिक बदलाव पुराने राजनीतिक ढांचे को तोड़ पाएंगे, यही इस चुनाव का सबसे बड़ा सवाल है।

