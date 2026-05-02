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नतीजों से पहले CM ममता बनर्जी का बड़ा दावा, बोलीं- अबकी बार 200 पार, एग्जिट पोल को किया खारिज

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Chief Minister Mamata Banerjee makes big claim ahead of West Bengal Assembly election results
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Sat, 02 May 2026 (19:03 IST) Updated Date: Sat, 02 May 2026 (19:16 IST)
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Chief Minister Mamata Banerjee's Big Claim : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणामों से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के काउंटिंग एजेंटों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने आत्मविश्वास के साथ दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) एक बार फिर भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौट रही है और 200 से अधिक सीटें जीत रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल के उन आंकड़ों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें भाजपा को बढ़त दिखाई गई है।
 

एग्जिट पोल के आंकड़ों को किया खारिज

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणामों से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के काउंटिंग एजेंटों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने आत्मविश्वास के साथ दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) एक बार फिर भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौट रही है और 200 से अधिक सीटें जीत रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल के उन आंकड़ों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें भाजपा को बढ़त दिखाई गई है।
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शेयर बाजार में हेराफेरी की साजिश

ममता ने कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं और यह लड़ाई भी उनके पक्ष में ही खत्म हो रही है। उन्होंने साफ कर दिया कि पार्टी का आंतरिक आंकलन एग्जिट पोल के नतीजों से बिलकुल अलग और सकारात्मक है। ममता ने एग्जिट पोल के नतीजों को 'शेयर बाजार में हेराफेरी' करने की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा, ये एग्जिट पोल कुछ और नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट को प्रभावित करने का एक जरिया हैं।
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CAPF पर लगाया यह आरोप

मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा, उन्होंने 2021 और 2024 में भी यही किया था और अब फिर वही कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने अपने काउंटिंग एजेंटों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि मतगणना वाले दिन किसी भी कीमत पर मैदान नहीं छोड़ना है। उन्होंने निर्देश दिया कि कार्यकर्ता तब तक काउंटिंग सेंटर से बाहर न निकलें जब तक कि उन्हें खुद मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश न मिल जाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) पर टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता करने का आरोप लगाया।
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भाजपा केंद्रीय बलों का इस्तेमाल कर रही

उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा, आने वाले दिनों में पार्टी उन लोगों को पुरस्कृत करेगी जिन्होंने CAPF की क्रूरता का डटकर सामना किया है। मतगणना से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली ममता के संबोधन के बाद डायमंड हार्बर के लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी उनकी बातों का समर्थन किया। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा मतदाताओं, विशेषकर महिलाओं को डराने-धमकाने के लिए केंद्रीय बलों का इस्तेमाल कर रही है।
Edited By : Chetan Gour

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