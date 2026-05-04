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ममता जब निर्ममता करेगी तो कीमत चुकानी पड़ेगी, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर बोले CM डॉ. मोहन यादव

प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह के नेतृत्व में सभी ने अपनी भूमिका अदा की

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CM Dr. Mohan Yadav spoke on BJP's victory in West Bengal
BY: विकास सिंह
Publish Date: Mon, 04 May 2026 (13:50 IST) Updated Date: Mon, 04 May 2026 (13:57 IST)
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भोपाल। पश्चिम बंगाल-असम में बीजेपी प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है। बीजेपी की प्रचंड जीत पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी को जीत की बधाई दी है। ग्वालियर में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है अंग भंग कलिंग। आज सब तरफ भाजपा का झंडा लहराया है। असम में राष्ट्रवादी शक्तियों का फिर एक बार घुसपैठियों के खिलाफ विजयी कदम बढ़ा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी बेहाल हो गई है। बंगाल आजादी के पहले से बहुत सक्षम-सबल और विकासपरक राज्य हुआ करता था। लेकिन, दुर्भाग्य से पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट, फिर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने यहां जंगल राज स्थापित किया। बंगाल की लीडरशीप के कारण यह राज्य देश में पिछड़ गया। ममता जब निर्ममता करेगी तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। 
 
सभी जगह लहरा रहा भाजपा का झंडा-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज का परिणाम टीएमसी की दुर्व्यवस्था का प्रतिकार है। चुनाव परिणाम को लेकर जो-जो सर्व आए थे वह सभी लगभग सार्थक होते दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ भाजपा का झंडा लहरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह 22वां राज्य एनडीए के साथ खड़ा होता दिखाई देगा। यह 17वां राज्य होगा जहां भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम दर्शाने के लिए, निर्वाचन प्रक्रिया में धैर्य दिखाने के लिए, आतंक-अव्यवस्था के बावजूद दृढ़ प्रतिज्ञ रहने के लिए मैं पश्चिम बंगाल की जनता को बधाई देता हूं। 
 
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल औरअसम में जीत रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन की बयार चल रही है। इस विजय अभियान में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के कुशल मार्गदर्शन में हर कार्यकर्ता ने अपनी भूमिका अदा की।

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