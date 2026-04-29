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Exit Poll Results 2026: बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में किसकी सरकार?

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exit poll 2026
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Wed, 29 Apr 2026 (11:06 IST) Updated Date: Wed, 29 Apr 2026 (11:46 IST)
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Exit Poll 2026: पश्‍चिम बंगाल में दूसरे चरण की 142 सीटों पर मतदान के बाद बुधवार शाम 7 बजे से पांच राज्यों (पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी) में हुए विधानसभा चुनावों के लिए एग्जिट पोल बुधवार शुरू होंगे।

पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में कड़ा मुकाबला है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ममता बनर्जी की प्रतिष्‍ठा दांव पर लगी हुई है। असम की 126 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस में मुकाबला है तो तमिलनाडु की 234 सीटों पर द्रमुक, अन्नाद्रमुक और टीवीके में त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। केरल की 140 सीटों पर एलडीएफ और यूडीएफ में कांटे की टक्कर हो सकती है। तमिलनाडु और केरल में भाजपा ने भी पूरा जोर लगाया है।
 
असम, केरल, तमिलनाडु और पु्‍ड्डुचेरी में मतदान हो चुका है। ऐसे में सभी की नजरें एक्जिट पोल पर लगी हुई है। हालांकि कई बार चुनाव परिणाम एग्जिट पोल के परिणाम से अलग भी आए हैं। बहरहाल सभी एजेंसियों के एग्जिट पोल के नतीजों के लिए बने रहिए वेबदुनिया पर।


 
edited by : Nrapendra Gupta
 

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