Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत से मोदी के बाद अमित शाह के प्रधानमंत्री बनने की राह हुई आसान?

Advertiesment
BJP massive victory in West Bengal
BY: विकास सिंह
Publish Date: Tue, 05 May 2026 (14:00 IST) Updated Date: Tue, 05 May 2026 (14:19 IST)
google-news
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के शिल्पकार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का क्या अब कद बढ़ने जा रहा है? पार्टी इतिहास में पहली बार पश्चिम बंगाल में भगवा लहराने के बाद क्या अब अमित शाह, नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत और स्वाभाविक दावेदार हो गए है? बंगाल में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाकर भाजपा के चाणक्य अमित शाह की अब क्या प्रधाममंत्री बनने की राह और आसान हो गई है? यह कुछ ऐसे स्वाभाविक सवाल है, जिन पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है।

बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक और प्रचंड जीत के बाद देश की राजनीति में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। मोदी-शाह  के नेतृत्व में भाजपा ने पहली बार राज्य में सरकार बनाई और 200 से अधिक सीटों पर प्रचंड जीत हासिल कर सभी सियासी पंडितों को भी चौंका दिया है। भाजपा की इस प्रचंड जीत का पूरा श्रेय भाजपा के चुनावी चाणक्य अमित शाह को जाता है। इस जीत के पीछे अमित शाह की अचूक चुनावी रणनीति, चुनावी कौशल, बूथ-स्तर की माइक्रो मैनेजमेंट, माइक्रो-टार्गेटिंग और आक्रामक चुनावी अभियान माना जा रहा है। अमित शाह ने बंगाल में 50 से अधिक चुनावी रैली, जनसभाएं और रोड शो किए है।  
ALSO READ: पश्चिम बंगाल में चुनावी चाणक्य अमित शाह ने कैसे लिखी भाजपा की जीत की पटकथा?
बंगाल में भाजपा की जीत के बाद अब बीजेपी और एनडीए का दायरा देश में बढ़ गया है। अब बीजेपी और उसके  नेतृत्व वाला एनडीए 22 राज्यों में सत्ता में है, जिससे पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति में स्थिति और मजबूत हो गई है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत से अमित शाह का राजनीतिक कद और प्रभाव काफी बढ़ा है। सरकार और संगठन तक अमित शाह की बढ़ती भूमिका उन्हें मोदी के बाद अब प्रधानमंत्री पद के एक मजबूत दावेदार के तौर पर स्थापित कर रही है।

अमित शाह की सबसे बड़ी ताकत उनकी संगठनात्मक क्षमता और चुनावी रणनीति है। 2014 में दिल्ली में बीजेपी के सत्ता में बाद भाजपा के लगातार विस्तार होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बना और वह सरकार में काबिज हुई है। अमित शाह ने कई राज्यों में भाजपा को विस्तार दिलाया है। ऐसे में अमित शाह भाजपा के मजबूत रणनीतिक नेतृत्व के तौर पर स्थापित होते है और उनका दावा स्वाभाविक रूप से मजबूत होता है।

वहीं अमित शाह ने देश के गृहमंत्री के तौर पर जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे  जैसे ट्रिपल तलाक, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, नक्सलवाद का अंत, को पूरा किया है, उसके चलते उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए आरएसएस का भी समर्थन प्राप्त करने में कोई बड़ी परेशानी होनी होगी। आरएसएस के साथ उनकी निकटता भी उन्हें पार्टी के भीतर एक मजबूत आधार देती है।
 ALSO READ: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के 5 बड़े कारण?
सरकार में गृहमंत्री को तौर पर अमित शाह, नरेंद्र मोदी के बाद नंबर-2 पोजिशन पर है, ऐसे में वह स्वाभाविक तौर पर मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के दावेदार है। हलांकि अमित शाह को अगर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचना है तो उन्हें अपनी पार्टी भाजपा के अंदर ही एक व्यापक सहमति और समर्थन की आवश्यतकता पड़ेगी। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा बंगाल विजय से जिस तरह से हार्ड हिंदुत्व के एजेंडे पर लौटी है, उससे अमित शाह की छवि और मजबूत हुई है।
ALSO READ: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की करारी हार का सबसे बड़ा गुनहगार, जानें क्यों अभिषेक बनर्जी पर फूट रहा हार का ठीकरा?
पश्चिम बंगाल जैसे चुनौतीपूर्ण राज्यों में भाजपा को तिहाई बहुमत के साथ प्रचंड जीत दर्ज कराकर उन्हें भाजपा के सियासी ग्राफ को और विस्तार दे दिया है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि संगठन में पार्टी मजबूत कर नई ऊंचाईयों पर पहुंचाने वाले अमित शाह भविष्य में सरकार का नेतृत्व भी कर सकते है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer विकास सिंह
special correspondent.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels