पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत से मोदी के बाद अमित शाह के प्रधानमंत्री बनने की राह हुई आसान?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के शिल्पकार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का क्या अब कद बढ़ने जा रहा है? पार्टी इतिहास में पहली बार पश्चिम बंगाल में भगवा लहराने के बाद क्या अब अमित शाह, नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत और स्वाभाविक दावेदार हो गए है? बंगाल में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाकर भाजपा के चाणक्य अमित शाह की अब क्या प्रधाममंत्री बनने की राह और आसान हो गई है? यह कुछ ऐसे स्वाभाविक सवाल है, जिन पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है।





बंगाल में भाजपा की जीत के बाद अब बीजेपी और एनडीए का दायरा देश में बढ़ गया है। अब बीजेपी और उसके नेतृत्व वाला एनडीए 22 राज्यों में सत्ता में है, जिससे पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति में स्थिति और मजबूत हो गई है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत से अमित शाह का राजनीतिक कद और प्रभाव काफी बढ़ा है। सरकार और संगठन तक अमित शाह की बढ़ती भूमिका उन्हें मोदी के बाद अब प्रधानमंत्री पद के एक मजबूत दावेदार के तौर पर स्थापित कर रही है।





अमित शाह की सबसे बड़ी ताकत उनकी संगठनात्मक क्षमता और चुनावी रणनीति है। 2014 में दिल्ली में बीजेपी के सत्ता में बाद भाजपा के लगातार विस्तार होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बना और वह सरकार में काबिज हुई है। अमित शाह ने कई राज्यों में भाजपा को विस्तार दिलाया है। ऐसे में अमित शाह भाजपा के मजबूत रणनीतिक नेतृत्व के तौर पर स्थापित होते है और उनका दावा स्वाभाविक रूप से मजबूत होता है।





पश्चिम बंगाल जैसे चुनौतीपूर्ण राज्यों में भाजपा को तिहाई बहुमत के साथ प्रचंड जीत दर्ज कराकर उन्हें भाजपा के सियासी ग्राफ को और विस्तार दे दिया है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि संगठन में पार्टी मजबूत कर नई ऊंचाईयों पर पहुंचाने वाले अमित शाह भविष्य में सरकार का नेतृत्व भी कर सकते है।