पश्चिम बंगाल में M फैक्टर के दम पर ममता बनर्जी ने किया जीत का दावा, इतनी सीटें जीतने की कहीं बात

पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग के बाद अब सबकी निगाहें 4 मई की तारीख पर लग गई है। पश्चिम बंगाल को लेकर आए एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखा जाए तो मुकाबले के कांटे के होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार शाम वीडियो मैसेज जारी कर दावा किया कि राज्य में फिर से TMC सरकार बनेगी। वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि टीएसी बंगाल में 294 में से 226 से ज्यादा सीटें जीतकर फिर से सत्ता में लौटेगी। एग्जिट पोल पर टिप्पणी करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि एग्जिट पोल भाजपा के इशारे पर दिखाए गए,ताकि टीएमसी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय बलों ने चुनाव के दौरान भाजपा के एजेंट की तरह काम किया।



अपने वीडियो मैसेज में बंगाल की जनता का आभार जताते हुए कहा कि भीषण गर्मी और अत्याचारों के बावजूद आपने वोट डाला। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की भी आभारी हूं, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ाई लड़ी और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और 19 राज्यों के भाजपा नेताओं के दबाव को झेला। इसके साथ ही ममता ने आरोप लगाया कि भाजपा ने पैसे, ताकत और हथियारों से बंगाल को दबाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने बैलेट से उन्हें जवाब दिया।

#WATCH | In a video message, West Bengal CM Mamata Banerjee says, "We are very grateful to the people of Bengal. Despite the scorching heat and atrocities, you have cast vote. I am also very grateful to TMC workers that they fought with their lives, endured the collective… pic.twitter.com/zavDMImaUC — ANI (@ANI) April 30, 2026 ममता को 'M' फैक्टर पर भरोसा- पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी को अपनी जीत का भरोसा है तो ममता के कॉन्फिडेंस की वजह वह M फैक्टर है, जिसके सहारे ही वह अपनी जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। मुस्लिम और महिला वोटर्स वह दो अहम M फैक्टर है जिसके दम पर ममता बनर्जी एक बार फिर अपनी जीत का दावा कर रही है। पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक समुदाय का 30 फ़ीसदी वोट है, यह वोट बैंक ही ममता बनर्जी की असली ताकत है। बंगाल में 63 ऐसी‌ विधानसभा सीट है, जहां अल्पसंख्यक वोट 40 प्रतिशत से ज़्यादा है और ममता का फोकस इन 63 सीटों पर है। वोटिंग प्रतिशत का ट्रेंड बता रहा है कि बंगाल में वोटों का खासा धुवीकरण हुआ है, ऐसे में इन सीटों का परिणाम भाजपा के पक्ष में जाने की बहुत कम संभावना है, वहीं इन सीटों में अगर ममता बनर्जी प्रचंड जीत हासिल करती है तो ममता को चौंका लगाना तय हो जाएगा पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी को अपनी जीत का भरोसा है तो ममता के कॉन्फिडेंस की वजह वह M फैक्टर है, जिसके सहारे ही वह अपनी जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। मुस्लिम और महिला वोटर्स वह दो अहम M फैक्टर है जिसके दम पर ममता बनर्जी एक बार फिर अपनी जीत का दावा कर रही है। पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक समुदाय का 30 फ़ीसदी वोट है, यह वोट बैंक ही ममता बनर्जी की असली ताकत है। बंगाल में 63 ऐसी‌ विधानसभा सीट है, जहां अल्पसंख्यक वोट 40 प्रतिशत से ज़्यादा है और ममता का फोकस इन 63 सीटों पर है। वोटिंग प्रतिशत का ट्रेंड बता रहा है कि बंगाल में वोटों का खासा धुवीकरण हुआ है, ऐसे में इन सीटों का परिणाम भाजपा के पक्ष में जाने की बहुत कम संभावना है, वहीं इन सीटों में अगर ममता बनर्जी प्रचंड जीत हासिल करती है तो ममता को चौंका लगाना तय हो जाएगा

बंगाल में अल्पसंख्यक वोट लंबे समय से टीएमसी का मजबूत आधार रहे हैं और आम तौर पर एकजुट होकर मतदान करते हैं। इस बार भी मुस्लिम वोट बैंक ममता बनर्जी के साथ माना जा रहा है, यदि अल्पसंख्यक वोट एकजुट रहता है, तो यह टीएमसी के लिए निर्णायक बढ़त दिला सकता है।

वहीं सेफ़ोलॉजिस्ट के तौर पहचाने जाने वाले योगेंद्र यादव ने बंगाल चुनाव को लेकर कहा कि मैं अब सेफ़ोलॉजी नहीं करता, इसलिए अब तक चुप रहा. लेकिन पश्चिम बंगाल के एग्ज़िट पोल देखने के बाद मुझे इतना तो कहना ही पड़ेगा, एक निष्पक्ष चुनाव में इस बार टीएमसी का बहुमत से कम रहना किसी भी हालत में संभव नहीं है।

महिला वोट बैंक ममता का मजबूत आधार-पश्चिम बंगाल में महिला वोटर्स पर पिछले तीन विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी की मजबूत पकड़ रही है। पश्चिम बंगाल में इस बार विधानसभा चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत 93 प्रतिशत के आसपास है। बंगाल कुल 6 करोड़ 82 लाख में से 3 करोड़ 49 लाख से अधिक पुरुष, 3 करोड़ 33 लाख से अधिक महिलाएं है,यानि बंगाल में पुरुष और महिला वोटरों की संख्या लगभग बराबर है। ऐसे में इस बार महिला वोटर्स का रूख सूबे में यह तय करेगा की ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता में वापस लौटेगी या भाजपा पहली बार अपना खाता खुलेगी।

बंगाल की राजनीति के जानकार मानते है कि देश के दूसरे राज्यों के उलट बंगाल की महिलाएं सिर्फ पति या घर के मुखिया के कहने पर वोट नहीं देती। राजनीतिक रूप से जागरूक इन महिलाओं की अपनी सोच भी है। इसलिए कुछ तबकों को छोड़ दें तो ज्यादातर घरों में अपने वोट का फैसला महिलाएं खुद करती हैं।



ममता के साथ महिला वोट बैंक?-अगर बंगाल में पिछले चुनाव नतीजों पर नजर डाली जाए तो महिला वोटर टीएमसी के साथ पूरी तरह अडिग है। 2021 के विधानसभा के चुनावी नतीजों को देखा जाए तो टीएमसी को 84 फीसदी के आसपास महिलाओं ने वोट दिए थे। 2011 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें,तो टीएमसी को 84.45 फ़ीसदी महिला वोट पड़े, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में 82.06 फ़ीसदी महिला वोट पड़े, जिनमें टीएमसी को 34 सीटों पर और बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिली। वर्ष 2016 में महिला वोट शेयर 83.13 रहा और टीएमसी फिर से सत्ता में आई, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में यह वोट शेयर 81.7% रहा। जिसके चलते टीएमसी को 22 सीटों पर दी जीत दर्ज हुई, जबकि बीजेपी 18 सीटें जीतने में कामयाब रही।



इस बार के विधानसभा चुनावों में भी ममता बनर्जी की पूरी चुनावी रणनीति बंगाल की जड़ों और महिला वोटर्स के आसपास ही रही। टीएमसी ने अपने घोषणा-पत्र में महिलाओं को 1500 रुपये मासिक सहायता के साथ कन्याश्री, लक्ष्मीर भंडार जैसी योजनाओं को लगातार याद दिलाया। दरअसल ममता बनर्जी ने बंगाल की आधी आबादी वाले महिला मतदाताओं को साधने के लिए इस बार 52 महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा।

महिला वोटर्स को साधने के लिए ममता सरकार ने राज्य में महिलाओं के लिए कन्याश्री, रुपाश्री, साबुज साथी और मातृत्व शिशु अवकाश जैसी तमाम योजनाएं चला रखी है। जिनका लाभ बड़े पैमाने पर यहाँ की महिलाओं को हुआ। जहां कन्याश्री योजना में 13-18 वर्ष की लड़कियों को ₹1000 की छात्रवृवहीं भाजापा त्ति मिलती है,तो वहीं रुपाश्री स्कीम में गरीब लड़कियों को ₹25000 की धनराशि दी जाती है, जबकि साबुज साथी स्कीम के तहत लड़कियों को साइकिल और मातृत्व शिशु अवकाश के लिए सरकारी कर्मचारी महिलाओं को 2 साल की छुट्टी देने का प्रावधान भी ममता सरकार किया है।