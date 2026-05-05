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Mamata Banerjee : मैं नहीं दूंगी इस्तीफा, ममता बनर्जी के बयान से बंगाल में भूचाल

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Mamata Banerjee statement
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Tue, 05 May 2026 (16:56 IST) Updated Date: Tue, 05 May 2026 (17:27 IST)
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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और Mamata Banerjee ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद पद छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने चुनाव परिणामों को जनता का जनादेश नहीं, बल्कि “साजिश” का नतीजा बताया। All India Trinamool Congress (TMC) प्रमुख ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि कुछ पार्टी कार्यकर्ता डर के कारण Bharatiya Janata Party (BJP) में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि उनकी सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के एक दिन बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे इस्तीफा देने के लिए राजभवन नहीं जाएंगी। ममता ने कहा कि हम चुनाव हारे नहीं हैं, हराया गया है।
 
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ममता बनर्जी ने कहा, “हम कार्रवाई कर रहे हैं और जवाब भी देंगे, लेकिन हमारी रणनीति गोपनीय है, इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग के खिलाफ क्या कदम उठाया जाएगा, इस पर अभी फैसला नहीं लिया गया है।” उन्होंने कार्यकर्ताओं को धमकी और डराने-धमकाने के आरोप भी लगाए।
 

INDIA गठबंधन के नेताओं का जताया आभार

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TMC प्रमुख ने INDIA bloc के नेताओं का समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, Akhilesh Yadav, Hemant Soren और Tejashwi Yadav समेत कई नेताओं ने उनसे संपर्क किया। ममता ने कहा, “मैं सभी INDIA गठबंधन के नेताओं की आभारी हूं। अखिलेश यादव कल मुझसे मिलने आ रहे हैं। अब मेरा लक्ष्य साफ है। मैं स्वतंत्र हूं और आगे की रणनीति सहयोगियों के साथ मिलकर तय करूंगी।”

BJP को चेतावनी

ममता बनर्जी ने BJP को चेतावनी देते हुए कहा कि सत्ता स्थायी नहीं होती और इतिहास खुद को दोहरा सकता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने राजीव गांधी, अटलबिहारी वाजपेयी और  मनमोहन सिंह  की सरकारें देखी हैं, लेकिन ऐसा “अत्याचार” पहले कभी नहीं देखा।

चुनाव आयोग को बताया विलेन 

बनर्जी ने कहा कि दुख की बात है कि CEC इस चुनाव में लोगों के संवैधानिक अधिकारों को लूटने और EVM को लूटने के वाला खलनायक बन गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वोटिंग के बाद EVM में 80-90% चार्ज है? यह कैसे हो सकता है? चुनाव से दो दिन पहले, उन्होंने हमारे लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। उन्होंने हर जगह छापेमारी करना शुरू कर दिया।  
 
उन्होंने सभी IPS और IAS अधिकारियों को बदल दिया। उन्होंने अपनी पार्टी से लोगों को चुना और भाजपा ने सीधे चुनाव आयोग के साथ मिलकर खेल खेला। यह भाजपा और चुनाव आयोग के बीच एक बेटिंग है। हमने पूरी मशीनरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी शामिल हैं और सीधा दखल दे रहे हैं। उन्होंने SIR में 90 लाख नाम हटा दिए। जब ​​हम कोर्ट गए, तो 32 लाख नाम शामिल किए गए... उन्होंने गंदा और घटिया खेल खेला। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का चुनाव कभी नहीं देखा। Edited by : Sudhir Sharma

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