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पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट की हत्‍या

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Murder of BJP Leader Suvendu Adhikari's Personal Assistant in West Bengal
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Wed, 06 May 2026 (23:29 IST) Updated Date: Wed, 06 May 2026 (23:52 IST)
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Murder of Suvendu Adhikari's Personal Assistant : विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। खबरों के अनुसार, बुधवार देर शाम भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट (PA) की उत्‍तर 24 परगना के मध्‍यमग्राम इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने कोलकाता में उन्हें निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ 4 गोलियां चलाईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
 
पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। खबरों के अनुसार, बुधवार देर शाम भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट (PA) की उत्‍तर 24 परगना के मध्‍यमग्राम इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई।

हमलावरों ने कोलकाता में उन्हें निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ 4 गोलियां चलाईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रानाथ रथ पिछले 10 से 12 वर्षों से शुभेंदु अधिकारी के साथ जुड़े हुए थे और उनके बेहद करीबी माने जाते थे। हाल के चुनावों में भी वह प्रचार अभियान से जुड़े अहम काम देख रहे थे।
Edited By : Chetan Gour

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