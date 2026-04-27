Publish Date: Mon, 27 Apr 2026 (12:58 IST)
Updated Date: Mon, 27 Apr 2026 (13:06 IST)
PM Modi Bengal Rally : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बैरकपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शक्ति भी भक्ति याद आई। उन्होंने बंगाल को 5 गांरटी देते हुए कहा कि 4 मई के बाद यहां रोजगार से जुड़े पांच काम तेजी से होंगे।
क्या है मोदी की 5 गारंटी
रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र : बंगाल में सरकारी भर्तियां तय समय पर निकलेंगी, भर्तियां पारदर्शी तरीके से होंगी और रोजगार मेलों में युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे।
तेजी से भरेंगे खाली पद : जो भी पद खाली पड़े हैं, उन्हें तेजी से भरा जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को टीएमसी के भय से मुक्त किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का पूरा लाभ दिया जाएगा।
क्रिएटिव इकनॉमी का विस्तार : Creative Economy का विस्तार किया जाएगा। बंगाल के स्कूल-कॉलेज में कंटेंट क्रिएटर लैब बने, इस पर काम किया जाएगा।
125 दिन रोजगार की गारंटी : गांव में 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। यहां भाजपा सरकार गांव में रोजगार देने वाला VB-G RAM G कानून लागू करेगी। साथ ही पीएम विश्वकर्मा योजना और पीएम संपदा योजना को यहां पूरी तरह लागू किया जाएगा।
स्ट्रीट वेंडरों के लिए बड़ा एलान : शहरों में जो स्ट्रीट वेंडर हैं, उनको पीएम स्वनिधि योजना का पूरा लाभ मिलेगा। बैंकों से मदद मिलेगी।
चुनाव में मोदी को कैसी अनुभूति हुई
उन्होंने कहा कि जब जनवरी 2024 में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ था तब मैंने 11 दिनों का अनुष्ठान किया था। इस चुनाव में मुझे वैसी ही अनुभूति हुई है जैसी किसी देवी मंदिर के दर्शन के समय होती है। इसके पीछे बंगाल के प्रति मेरा लगाव है।
इसके पीछे बंगाल के प्रति मेरा जो लगाव रहा है, शक्ति की भक्ति रही है। मेरे व्यक्तिगत जीवन की आध्यात्मिक यात्रा का यह ऊर्जा केंद्र रहा है। बंगाल के महान व्यक्तित्वों की प्रेरणा रही है और जनता जनार्दन का अपार प्रेम रहा है। बंगाल की इस धरती पर मैंने जो अनुभव किया है, उसे मैं अपने आप पर बहुत बड़ा आशीर्वाद समझता हूं।
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 142 सीटों पर आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। यहां 29 अप्रैल को मतदान होगा। मतगणना के बाद वोटों की गिनती 4 मई को होगी।
edited by : Nrapendra Gupta
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