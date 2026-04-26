Publish Date: Sun, 26 Apr 2026 (17:19 IST)
Updated Date: Sun, 26 Apr 2026 (18:38 IST)
Rahul Gandhi : वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तृणमूल कांग्रेस के गुंडों द्वारा पार्टी कार्यकर्ता देबदीप चटर्जी की हत्या कर दिए जाने की रविवार को कड़ी निंदा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस राजनीति के आगे नहीं झुकेगी, जो भारत की अहिंसक परंपरा को कलंकित करती है। राहुल गांधी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं, बल्कि टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या का आरोप टीएमसी के गुंडों पर लगाया है। राहुल गांधी ने राज्य सरकार से कांग्रेस कार्यकर्ता के परिवार को पूर्ण सुरक्षा और मुआवजा देने की मांग भी उठाई है। वोट के बाद विरोधी आवाजों को डराना, मारना, मिटाना, यही टीएमसी का चरित्र बन चुका है।
पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं...
वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तृणमूल कांग्रेस के गुंडों द्वारा पार्टी कार्यकर्ता देबदीप चटर्जी की हत्या कर दिए जाने की रविवार को कड़ी निंदा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस राजनीति के आगे नहीं झुकेगी, जो भारत की अहिंसक परंपरा को कलंकित करती है। राहुल गांधी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं, बल्कि टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या का आरोप टीएमसी के गुंडों पर लगाया है। राहुल गांधी ने राज्य सरकार से कांग्रेस कार्यकर्ता के परिवार को पूर्ण सुरक्षा और मुआवजा देने की मांग भी उठाई है।
न्याय होकर रहेगा...
राहुल ने कहा कि वोट के बाद विरोधी आवाजों को डराना, मारना, मिटाना, यही टीएमसी का चरित्र बन चुका है। कांग्रेस की राजनीति कभी हिंसा पर नहीं टिकी, और न कभी टिकेगी। यही पार्टी की विरासत है और यही उसका संकल्प भी है। राहुल ने कहा कि भारत की अहिंसक परंपरा को कलंकित करने वाली इस राजनीति के सामने झुकेंगे नहीं। न्याय होकर रहेगा। कांग्रेस ने कहा कि यह दुखद घटना राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को उजागर कर रही, जो पूरी तरह से ध्वस्त है। ये पश्चिम बंगाल में विपक्षी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। यह तथ्य कि मतदान के तुरंत बाद ऐसी हिंसा हुई है, राजनीतिक धमकियों और बदले की भावना के एक बेहद परेशान करने वाले पैटर्न को दर्शाता है।
कठोरतम सज़ा मिले
कांग्रेस ममता सरकार से दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि मांग स्पष्ट है,सभी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, कठोरतम सज़ा मिले। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आसनसोल में कांग्रेस समर्थक देबदीप चटर्जी की नृशंस हत्या की कड़ी निंदा की थी, जिस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रिएक्ट किया। देबदीप चटर्जी आसनसोल उत्तर से कांग्रेस उम्मीदवार प्रसेनजीत पुइतांडी के साथ काम करते थे। बंगाल में पहले चरण का चुनाव हो चुका है। अब दूसरे चरण का ही मतदान बाकी है।
Edited By : Chetan Gour
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