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TMC सांसद मिताली बाग ने कार में रोते हुए वीडियो किया शेयर, BJP कार्यकर्ताओं पर कार में तोड़फोड़ का आरोप

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Mitali Bag attack
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Mon, 27 Apr 2026 (15:20 IST) Updated Date: Mon, 27 Apr 2026 (15:27 IST)
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पश्चिम बंगाल के आरामबाग से टीएमसी सांसद मिताली बाग ने सोमवार को आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के अंतिम चरण के दौरान हुगली जिले के गोगहाट में उनकी कार पर बीजेपी समर्थकों ने हमला कर तोड़फोड़ की। वह पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी की रैली में शामिल होने जा रही थीं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सांसद ' 'ड्रामा' कर रही हैं और दावा किया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ही बीजेपी समर्थकों पर हमला किया। भारतीय चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि इस घटना पर रिपोर्ट मांगी गई है और मौके पर केंद्रीय बल तैनात कर दिए गए हैं।
 
फेसबुक लाइव वीडियो में भावुक दिखीं मिताली बाग ने आरोप लगाया कि बीजेपी समर्थित असामाजिक तत्वों ने एक बीजेपी उम्मीदवार के कार्यालय के पास उनकी गाड़ी पर पथराव किया, जिससे कार के शीशे टूट गए। खुद को दलित महिला बताते हुए बाग ने कहा कि जब वह अभिषेक बनर्जी की सभा में जा रही थीं, तभी बीजेपी उम्मीदवार प्रशांत डिगार के दफ्तर के सामने मौजूद लाठीधारी कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोककर उनकी गाड़ी पर हमला किया।
 
उन्होंने चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि बीजेपी ने बिना किसी उकसावे के टीएमसी कार्यकर्ताओं और एक महिला सांसद पर हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला सुरक्षा की बात करने वाली बीजेपी का यह असली चेहरा है। घटना के बाद घायल अवस्था में मिताली बाग को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां मेडिकल स्टाफ ने उन्हें इलाज के लिए अंदर पहुंचाया।
 
टीएमसी ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि यह हमला पार्टी की “फासीवादी मानसिकता” को दर्शाता है। पार्टी के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष ने कहा कि जनता इसका जवाब वोट से देगी।भाजपा प्रवक्ता देबजीत सरकार ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ही बीजेपी दफ्तर पर हमला कर कई कार्यकर्ताओं को घायल किया और ध्यान भटकाने के लिए यह “ड्रामा” किया जा रहा है।
 
भाजपा के पूर्व नेता बिमान घोष ने भी दावा किया कि प्रचार के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने लाठी, ईंट, रॉड और हथियारों से हमला किया, जिसमें करीब 50 लोग घायल हुए। हालांकि टीएमसी नेता संजय खान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इलाके में घुसकर बमबाजी की और अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया। Edited by: Sudhir Sharma

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