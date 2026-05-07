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Mamata Banerjee : ममता बनर्जी अब नहीं रहीं मुख्यमंत्री, बंगाल में बड़ा संवैधानिक फैसला, राज्यपाल RN रवि ने विधानसभा भंग की

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mamata banerjee attacks bjp in delhi
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Thu, 07 May 2026 (21:13 IST) Updated Date: Thu, 07 May 2026 (21:16 IST)
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पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा संवैधानिक घटनाक्रम सामने आया है। बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने विधानसभा भंग कर दी है, जिसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार का आधिकारिक तौर पर अंत हो गया। इसका मतलब है कि ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं रहीं। राज्यपाल ने यह फैसला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए लिया। आधिकारिक नोटिस में आरएन रवि ने कहा कि मैं 7 मई 2026 से पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग करता हूं। 
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71 वर्षीय ममता बनर्जी चुनाव में हार के बावजूद मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं थीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 174 राज्यपाल को विधानसभा से जुड़े विशेष अधिकार देता है। इसके तहत राज्यपाल विधानसभा का सत्र समाप्त कर सकते हैं या विधानसभा को भंग कर सकते हैं। विधानसभा भंग होने की स्थिति में राज्य में नए चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू होती है।
 
संवैधानिक एक्सपर्ट्‍स के मुताबिक पांच साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद कोई भी सरकार पद पर बनी नहीं रह सकती। ऐसे में यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो राज्यपाल विधानसभा भंग करने का फैसला ले सकते हैं। उन्होंने भाजपा की जीत को वोट लूट और EVM में कथित गड़बड़ी का परिणाम बताया था। ममता ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर उनकी सरकार को हटाने की साजिश की और भाजपा ने “अनैतिक तरीके” से जीत हासिल की।
 
बंगाल सरकार का कार्यकाल बुधवार को समाप्त हो गया था। पूर्व केंद्रीय सचिव जौहर सरकार के मुताबिक, नए मुख्यमंत्री के शपथ लेने तक राज्यपाल अंतरिम रूप से राज्य की जिम्मेदारी संभालेंगे।
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चुनाव परिणाम आने के बाद से राज्य में लगातार राजनीतिक तनाव और हिंसा का माहौल बना हुआ है। तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि राज्य की 100 सीटों पर वोटों की लूट हुई, जहां उनके उम्मीदवार मतगणना की शुरुआत से बढ़त बनाए हुए थे। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में केंद्रीय बल तैनात किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद कई इलाकों में चुनाव बाद हिंसा भड़क उठी।
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अब तक पांच से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें भाजपा के मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार सुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ भी शामिल हैं, जिनकी मध्यमग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
 भाजपा ने अभी तक मुख्यमंत्री पद के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। पार्टी विधायकों की बैठक शुक्रवार दोपहर 2 बजे बुलाई गई है, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। Edited by : Sudhir Sharma

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