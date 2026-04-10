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क्या बंगाल में ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ेंगे ओवैसी और हुमायूं कबीर?

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Bengal Election
BY: webdunia
Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (12:34 IST) Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 (12:38 IST)
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West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में चौथी बार सत्ता हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं, लेकिन इस बार हालात पिछले चुनाव की तुलना में काफी बदले हुए हैं। उन्हें भाजपा के साथ ही अपने ही पूर्व सहयोगी से भी चुनौती मिल रही है। हालांकि चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) बढ़त बनाए हुए है। लेकिन, 2026 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले ममता सरकार में मंत्री रहे हुमायूं कबीर टीएमसी के सामने ही खम ठोक रहे हैं। हालांकि कबीर का असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम (AIMIM) से उनका गठबंधन टूट गया है। 

100 सीटों पर मुस्लिम आबादी निर्णायक

पश्चिम बंगाल में लगभग 30% मुस्लिम आबादी है। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 100 से 125 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2021 के चुनाव में इस वोट बैंक का करीब 75% हिस्सा तृणमूल कांग्रेस को मिला था। लेकिन हुमायूं कबीर और ओवैसी के उम्मीदवार ममता के इस वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, बीरभूम और नदिया जिलों की सीटों पर मुस्लिम वोटर अहम भूमिका निभाते हैं। 
 
हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के कद्दावर नेता माने जाते हैं। वे पहले TMC में थे, लेकिन पार्टी से निकाले जाने के बाद उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहां हुमायूं कबीर का व्यक्तिगत प्रभाव है। ऐसे में वे ममता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दिसंबर 2025 में जब कबीर ने मुर्शिदाबाद के बैलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया था, तब बड़ी संख्‍या मुस्लिम उनके समर्थन में जुटे थे। 

क्या भाजपा को मिलेगा लाभ?

ओवैसी और हुमायूं कबीर का तर्क है कि ममता बनर्जी ने मुस्लिमों के वोट तो लिए, लेकिन उन्हें वास्तविक राजनीतिक शक्ति या विकास नहीं दिया। ओवैसी ने हाल ही में कहा था कि वे बंगाल में 'स्वतंत्र मुस्लिम नेतृत्व' खड़ा करना चाहते हैं। यह संदेश उन युवाओं को आकर्षित कर सकता है जो मौजूदा सरकार से असंतुष्ट हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है, तो इसका सीधा लाभ भाजपा को मिल सकता है। इससे कम अंतर वाली सीटों पर भाजपा की जीत की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

भाजपा की बढ़ सकती हैं सीटें 

यदि पिछले चुनाव (विधानसभा चुनाव 2021) पर नजर डालें तो टीएमसी को 213 सीटें मिली थीं, जो कि बहुमत से काफी ज्यादा थीं, जबकि भाजपा को 77 सीटें मिली थीं। लेकिन, भाजपा का यह प्रदर्शन 2016 के विधानसभा चुनाव की तुलना में काफी ज्यादा था, तब भाजपा को महज 3 सीटें मिली थीं। असम की तरह भाजपा पश्चिम बंगाल में भी घुसपैठ और महिला अत्याचार का मुद्दा प्रमुखता से उठा रही है। भाजपा के लिए सत्ता तक पहुंचना तो मुश्किल होगा, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले उसकी सीटें जरूर बढ़ सकती हैं। 

ममता का बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा 

हालांकि, ममता बनर्जी इसे 'बाहरी बनाम स्थानीय' या 'वोट कटवा' की लड़ाई बताकर काउंटर करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हुमायूं कबीर और ओवैसी ममता बनर्जी के लिए सिरदर्द जरूर पैदा कर रहे हैं। लेकिन ममता के 'गढ़' को ढहाना आसान नहीं होगा क्योंकि यदि पिछली बार के मुकाबले उनकी 50 सीटें भी कम होती हैं तो भी वे बहुमत के आंकड़े से काफी आगे रहेंगी। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

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Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (12:34 IST) Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 (12:38 IST)

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