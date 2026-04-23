Election 2026 : पश्चिम बंगाल में वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा, 90 प्रतिशत मतदान, तमिलनाडु में 82 प्रतिशत

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए गुरुवार को भारी मतदान देखने को मिला। वोटिंग में पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया। Election Commission के आंकड़ों के अनुसार शाम 5 बजे तक 89.93% मतदान दर्ज किया गया। पहले चरण में राज्य की कुल 294 सीटों में से 152 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। बंगाल की शेष 142 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि चुनावी नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे।

राज्य विधानसभा चुनाव | शाम 5 बजे तक अनुमानित मतदान प्रतिशतः तमिलनाडु - 82.24% पश्चिम बंगाल (पहला चरण) - 89.93%

चुनावी सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदिया में एक रैली को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल की जनता टीएमसी से बेहद नाराज है और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी कई शहरों में अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी।

मुर्शिदाबाद में हिंसा और बमबारी मतदान के दौरान कुछ इलाकों से हिंसा की खबरें भी सामने आईं। मुर्शिदाबाद जिले के नौदा में गुरुवार सुबह एक बम विस्फोट हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद टीएमसी और AUJP कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हुई। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में AUJP प्रमुख हुमायूं कबीर टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ उलझते नजर आए।

घटनास्थल पर कबीर के दौरे के बाद तनाव और बढ़ गया, जिसके चलते पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि, पुलिस ने स्थिति के नियंत्रण से बाहर होने की खबरों से इनकार किया है। Edited by: Sudhir Sharma