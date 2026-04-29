बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में जमकर बवाल, भाजपा प्रत्याशी पर हमला, बूथ के बाहर नकली EVM!

भाजपा उम्मीदवार पर हमला बसंती विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार विकास सरदार की कार पर बूथ संख्या 76 पर हमला हुआ। विकास सरदार ने दावा किया कि हर जगह गुंडागिरी हो रही है। वोट लूट हो रही थी। मेरे जाने के बाद 250 TMC के गुंडों ने मेरे पर हमला किया। मेरे सुरक्षाकर्मी की गन भी छीन ली।

बूथ के बाहर नकली ईवीएम! TMC पर चल रहे चुनाव प्रक्रिया में दखल देने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता और पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने कहा कि हमें जानकारी मिली थी कि मायापल्ली (नोआपारा विधानसभा क्षेत्र) में बूथ नंबर 82-83 के बाहर एक नकली (डमी) EVM रखी गई थी और वोटर्स को बताया गया था कि कौन सा बटन दबाना है।

नादिया में भाजपा बूथ एजेंट पर हमला आखिरी चरण के मतदान से पहले नादिया जिले में भाजपा के बूथ एजेंट पर जानलेवा हमला हुआ है। बंदूक की बट, लाठी और रॉड से भाजपा बूथ एजेंट को पीटा गया है, जिसमें उसे सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। भाजपा का प्रत्याशी सैकत सरकार ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है।

आईएसएफ एजेंट को रोकने पर बवाल दक्षिण 24 परगना जिले के भांगड़ में आरोप लगे कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) के एक एजेंट को मतदान केंद्र में प्रवेश करने से रोका गया, जिससे अशांति फैल गई।

11 बजे तक 40 फीसदी मतदान पश्चिम बंगाल में सुबह 11 बजे करीब 40 फीसदी मतदान हुआ। उत्तर कोलकाता में 38.39 फीसदी, दक्षिण कोलकाता में 36.78, नादिया में 40.34 फीसदी, पूर्वी बर्धमान में 44.5 फीसदी मतदान और हावड़ा में 39.45 फीसदी, हुगली में 43.12 फीसदी वोटिंग हुई।

edited by : Nrapendra Gupta