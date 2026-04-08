west bengal elections : चुनाव आयोग का TMC को सख्त अल्टीमेटम, 'बूथ जैमिंग' पर दी कड़ी चेतावनी

चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टूक



पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव:

भय रहित,

हिंसा रहित,

धमकी रहित,

प्रलोभन रहित,

छापा रहित,

बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे



ECI's Straight-talk to Trinamool Congress



This time, the Elections in West Bengal would surely be :… pic.twitter.com/p5fM8Uu337 — Election Commission of India (@ECISVEEP) April 8, 2026

हिंसा का इतिहास और आयोग की चिंता

पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का इतिहास काफी पुराना रहा है। पिछले 20 वर्षों में, चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। 'कॉल ऑफ जस्टिस' की फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट के अनुसार, 2021 के विधानसभा चुनाव विशेष रूप से हिंसक रहे थे, जिसमें हिंसा की 1,300 से अधिक घटनाएं, 25 मौतें और छेड़छाड़ के 7,000 मामले दर्ज किए गए थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि TMC के शासनकाल में हिंसा का पैमाना वाम मोर्चा के शासन के पिछले रिकॉर्ड को भी पार कर गया है।