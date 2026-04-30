Exit Poll : टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल में BJP 192+ सीटों पर आगे, TMC को बड़ा झटका

Publish Date: Thu, 30 Apr 2026 (19:08 IST)
Updated Date: Thu, 30 Apr 2026 (19:12 IST)
पश्चिम बंगाल में क्या 4 मई को बड़ा उलटफेर होगा। गुरुवार को आए टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल ने राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने के संकेत दिए हैं। सर्वे के मुताबिक, भाजपा को 192 से अधिक सीटों के साथ स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) को 100 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य दलों को महज 2 सीटें मिल सकती हैं।
अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं, तो यह पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा और राज्य में TMC के 15 साल पुराने दबदबे का अंत हो सकता है। एग्जिट पोल मतदान के बाद किए गए सर्वे पर आधारित होते हैं और ये जनमत का संकेत देते हैं, लेकिन इनके नतीजे हमेशा अंतिम परिणाम से मेल खाएं, यह जरूरी नहीं होता।
पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में मतदान हुआ, जिसमें केंद्रीय बलों की भारी तैनाती के बीच 90 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया। भाजपा ने इस भारी मतदान को 15 साल के TMC शासन के बाद 'परिवर्तन' का संकेत बताया है। इससे पूर्व बुधवार को आए एक्जिट पोल्स ने भी भाजपा की बढ़त को ही बताया था। बहुमत का आंकड़ा 147 है।
2021 के विधानसभा चुनाव में भी अधिकांश एग्जिट पोल्स ने भाजपा और TMC के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान जताया था, लेकिन अंतिम नतीजों में TMC ने 215 सीटें जीतकर बड़ी जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा 77 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल बनी थी। Edited by : Sudhir Sharma
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