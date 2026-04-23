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बंगाल में बंपर वोटिंग के पीछे क्या वजह? ममता बनर्जी या BJP- किसे मिलेगा फायदा

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West Bengal high voter turnout
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Thu, 23 Apr 2026 (23:51 IST) Updated Date: Fri, 24 Apr 2026 (00:14 IST)
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पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 92% तक वोटिंग हो गई। पश्चिम बंगाल मेंआज़ादी के बाद से अब तक का सबसे ज़्यादा वोटिंग पार्टिसिपेशन रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले पश्चिम बंगाल में 84.72% (2011) था। राज्य के हालिया चुनावी इतिहास में यह मतदान प्रतिशत सबसे अधिक है। पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटों में से पहले चरण की 152 सीटों पर और तमिलनाडु की सभी 234 सीटों के लिए इतनी वोटिंग हुई कि पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए।
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भीषण गर्मी और उमस के बावजूद मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर बड़ी संख्या में कतारों में खड़े नजर आए और जैसे-जैसे समय बीतता गया, मतदान की गति तेज होती गई। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें इस बात का संकेत थीं कि मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इसे सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच महत्वपूर्ण मुकाबले के रूप में देखा जा रहा है। 
 

क्या ममता बनर्जी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर

अगर वोटिंग का यही पैटर्न आखिरी फेज की 142 सीटों पर रहा, तो एक साथ कई रिकॉर्ड टूटेंगे। बंपर वोटिंग को लेकर एक्सपर्ट्‍स तमाम तरह के कयास लगा रहे हैं। कोई इसे SIR के खिलाफ गुस्सा बता रहा है, तो कोई ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इंकमबेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर। एक्सपर्ट्‍स का कहना है कि मतदान में लोगों की भारी भागीदारी बढ़ी हुई राजनीतिक गोलबंदी और एसआईआर के सांख्यिकीय प्रभाव दोनों को दर्शाती है, जिसके तहत राज्य भर में मतदाता सूची से 91 लाख से अधिक नाम हटा दिए गए थे। 
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वोटिंग प्रतिशत पर नतीजे तय करना आसान नहीं 

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान बड़ी संख्या में नाम काटे जाने को लेकर विवाद के बीच राज्य के 16 जिलों में मतदान से 294 सदस्यीय राज्य विधानसभा के 152 निर्वाचन क्षेत्रों में 167 महिलाओं सहित 1,478 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला होगा। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, अधिक मतदान आमतौर पर बदलाव (anti-incumbency) का संकेत माना जाता है, लेकिन कई बार यह सत्तारूढ़ दल के समर्थन में भी जा सकता है। इसलिए केवल वोटिंग प्रतिशत के आधार पर नतीजे तय करना आसान नहीं होता।
 

क्या बोलीं ममता बनर्जी 

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अब तक हुए मतदान से संकेत मिलता है कि तृणमूल कांग्रेस अभी से ही जीत की स्थिति में है। कोलकाता के बो बाजार इलाके में आयोजित रैली में ममता ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद वह सभी विपक्षी दलों को साथ लेकर दिल्ली (केंद्र की सत्ता) पर विजय हासिल करेंगी।
 
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 152 सीटों पर मतदान जारी है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक, शाम पांच बजे तक राज्य में 89.93 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। दूसरे चरण के तहत 142 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा। ममता ने कहा कि मैं लोगों के मन को जितना समझ पाई हूं, उसके हिसाब से अभी तक हुए मतदान को देखते हुए यह कह सकती हूं कि हम पहले से ही जीत की स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि मुझे किसी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ दिल्ली में भाजपा सरकार का अंत चाहती हूं। 
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उम्मीदवारों पर हमले की चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट 

उम्मीदवारों पर हमलों समेत कुछ जिलों में छिटपुट हिंसा की घटनाओं ने बंगाल के चुनावी माहौल में अपेक्षित तनाव पैदा कर दिया। निर्वाचन आयोग ने हिंसा के संबंध में अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। बीरभूम जिले के खारिसोल में अंतिम घंटों के दौरान तनाव काफी बढ़ गया, जब मतदाताओं ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में डाले गए वोट भाजपा के खाते में दर्ज हो रहे हैं। चुनाव अधिकारियों और नाराज मतदाताओं के बीच बहस छिड़ने के बाद स्थिति और बिगड़ गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों का एक समूह मतदान केंद्र के बाहर इकट्ठा हो गया और प्रदर्शन करने लगा।
 
इससे पहले, दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज में भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु सरकार के साथ उस समय हाथापाई की गई जब वह गड़बड़ी की खबरों के बाद एक मतदान केंद्र की ओर जा रहे थे। शुभेंदु सरकार ने दावा किया कि पुलिस की मौजूदगी में उनकी पिटाई की गई और उनके वाहन में तोड़फोड़ की गई। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शुभेंदु सरकार ने एक बूथ के पास अशांति फैलाने की कोशिश की थी जिसके कारण स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। एक अन्य घटना में आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के रहमत नगर में भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार पर पथराव किया गया जिससे उसकी पिछली खिड़कियों के शीशे टूट गए।
 

हुमायूं कबीर का विरोध 

मुर्शिदाबाद के नौदा में आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) और तृणमूल के समर्थकों के बीच झड़पें हुईं। वाहनों में तोड़फोड़ और पथराव के बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए केंद्रीय बलों को लाठीचार्ज करना पड़ा। एजेयूपी प्रमुख हुमायूं कबीर जब एक मतदान केंद्र पर गए तो उन्हें तृणमूल समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा। कबीर ने बाद में सत्तारूढ़ पार्टी पर डराने-धमकाने और गड़बड़ी का आरोप लगाया जबकि तृणमूल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए हिंसा की निंदा की।

बीरभूम के लाभपुर और मालदा के चांचल में भाजपा के चुनाव एजेंट पर तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हमले किए जाने के आरोप लगे हैं। मुरारई में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में कम से कम दो लोग घायल हो गए जिससे जिले में तनाव और बढ़ गया। डोमकल में, मतदाताओं को बूथों तक पहुंचने से रोके जाने के आरोप लगे। इसके कारण सुरक्षाकर्मियों की तैनाती आवश्यक हो गई। Edited by: Sudhir Sharma

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