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West Bengal New CM 2026 : शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए मुख्यमंत्री, अमित शाह ने किया नाम का ऐलान

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shuvendu adhikari
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Fri, 08 May 2026 (16:38 IST) Updated Date: Fri, 08 May 2026 (16:57 IST)
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कोलकाता में भाजपा विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी मीटिंग में मौजूद हैं। सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी होंगे। विधायक दल की मीटिंग में उनके नाम पर मुहर लग गई है। 
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया अभी कुछ ही देर पहले पूरी हुई है। 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से सभी में एक ही नाम है। मैं सुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल विधायी दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
 
कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कल 10 बजे मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में PM मोदी, शाह समेत NDA के कई बड़े नेता शामिल होंगे। सुवेंदु ने CM ममता बनर्जी को भवानीपुर से हराया है। वे नंदीग्राम से भी लगातार दूसरी बार चुनाव जीते। यहां से 2021 में उन्होंने ममता को हराया था।
भाजपा ने विधानसभा चुनाव में 207 सीटें जीती हैं।  बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आए। BJP ने 294 में से 207 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। TMC सिर्फ 80 पर सिमट गई। राज्य में कुल 294 विधानसभा सीट हैं, एक सीट फालता पर 21 मई को दोबारा मतदान होगा। रिजल्ट 24 मई को आएगा। Edited by : Sudhir Sharma

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