मोदी युग में कांग्रेस होने के मायने: लगातार कमजोर होकर भी कैसे भाजपा की मुख्य चुनौती है कांग्रेस?

भारतीय राजनीति के मौजूदा दौर को समझने के लिए एक बुनियादी सवाल बार-बार सामने आता है—क्या कांग्रेस आज भी प्रासंगिक है? Narendra Modi के नेतृत्व में भाजपा की लगातार चुनावी सफलताओं ने ऐसा राजनीतिक परिदृश्य रचा है, जहां विपक्ष बिखरा और रक्षात्मक नजर आता है।





लेकिन इसी तस्वीर में एक महत्वपूर्ण विरोधाभास भी है— कांग्रेस आज भी भाजपा के सामने खड़ी एकमात्र ऐसी चुनौती है, जिसकी उपस्थिति अखिल भारतीय (Pan-India) है। यही वजह है कि सत्तापक्ष अपनी राजनीतिक वैधता और तुलना को स्थापित करने के लिए बार-बार नेहरू युग और कांग्रेस के ‘60 साल’ के शासन का संदर्भ गढ़ता है—क्योंकि मुकाबला अंततः उसी विरासत से तय होता है।





लोकसभा चुनाव 2024 के बाद भाजपा ने अपनी सांगठनिक पकड़ को और मजबूत किया है, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव परिणामों ने उसे एक बड़ी चुनौती भी दी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी सत्ता का अंत और भाजपा की ऐतिहासिक बढ़त ने यह साफ कर दिया है कि भाजपा अब पूर्वी भारत में एक निर्णायक शक्ति बन चुकी है। वहीं, केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF की वापसी ने दक्षिण भारत में कांग्रेस के आधार को मजबूती दी है।





अब देश में राजनीतिक परिदृश्य यह है कि पंजाब के अलावा दिल्ली में 'आप' और तमिलनाडु में विजय की TVK (तमिलगा वेट्टी कड़गम) के उदय ने गैर-कांग्रेसी विपक्ष की नई लकीर खींच दी है। वर्तमान में कांग्रेस अपने दम पर हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना और अब केरल में सत्ता में है। यदि झारखंड और तमिलनाडु के सहयोगियों को मिला लिया जाए, तो वह देश के लगभग 6 राज्यों में प्रभावी गठबंधन का हिस्सा है। लोकसभा चुनाव 2029 के लिए बिसात अब और अधिक जटिल हो गई है, जहाँ कांग्रेस के पास राष्ट्रीय धुरी बनने का अवसर तो है, लेकिन क्षेत्रीय ताकतों का बढ़ता प्रभाव उसके लिए कड़ी चुनौती भी पेश कर रहा है।





भाजपा की बढ़त: “मोदी मैजिक” या संगठित राजनीति?

2014 के बाद से भाजपा ने सिर्फ चुनाव नहीं जीते, बल्कि राजनीतिक नैरेटिव पर कब्जा किया है।





भाजपा की सफलता का राज सिर्फ "मोदी मैजिक" नहीं, बल्कि संगठन + रणनीति + संदेश का त्रिकोण है।



प्रेसिडेंशियल स्टाइल: चुनाव को 'नेतृत्व बनाम कौन' की लड़ाई में तब्दील करना।





कैडर की ताकत: आरएसएस का जमीनी आधार और केंद्रीकृत निर्णय प्रक्रिया।



लाभार्थी वर्ग: कल्याणकारी योजनाओं के जरिए एक नया और वफादार वोट बैंक।





इसके विपरीत, कांग्रेस अक्सर 'रिएक्टिव पॉलिटिक्स' (प्रतिक्रियावादी राजनीति) तक सीमित रह जाती है, जहाँ वह भाजपा के नैरेटिव पर प्रतिक्रिया देती है, अपना एजेंडा सेट नहीं कर पाती।





“मोदी मैजिक” सिर्फ करिश्मा नहीं, बल्कि संगठन + रणनीति + संदेश का त्रिकोण है। यही कारण है कि भाजपा ने राज्य दर राज्य अपनी पकड़ मजबूत की, और विपक्ष को रिएक्टिव पॉलिटिक्स तक सीमित कर दिया। भाजपा के पास आरएसएस जैसा एक अनुशासित कैडर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा एक शक्तिशाली चेहरा है, जो चुनाव को ‘प्रेसिडेंशियल’ (राष्ट्रपति शैली) बना देता है। इसके मुकाबले, कांग्रेस का ढांचा बिखरा हुआ है। सीट-बंटवारे की जटिलताएं और संगठनात्मक तालमेल की कमी इसे एक ‘प्रतिक्रियावादी’ समूह तक सीमित कर देती है।





कांग्रेस: हार की आदत या पुनर्निर्माण का दौर?

कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले एक दशक में निराशाजनक रहा है— चुनाव दर चुनाव हार, कमजोर संगठन और स्पष्ट रणनीति की कमी।





लेकिन इसके बावजूद: कांग्रेस अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर फैला एकमात्र ढांचा है जो क्षेत्रीय दलों के बीच समन्वय की धुरी बन सकती है। यही पार्टी है को लंबे समय से वैचारिक स्तर पर भाजपा के खिलाफ मुख्य प्रतिपक्ष है। दिलचस्प बात यह है कि Mamata Banerjee, अखिलेश यादव या अरविंद केजरीवाल जैसे मजबूत क्षेत्रीय नेताओं के बाद भी राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के मुकाबले सीधी लड़ाई कांग्रेस ही देती है।





चेहरे का संकट और 'राहुल 2.0'

कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या संगठन से अधिक विश्वसनीय नेतृत्व की रही है। राहुल गांधी की छवि में 'भारत जोड़ो यात्रा' के बाद सुधार तो हुआ है, लेकिन भाजपा के सुव्यवस्थित मशीनरी के सामने वे अब भी 'निर्णायक विकल्प' के रूप में खुद को पूरी तरह स्थापित करने के संघर्ष में हैं।





प्रियंका गांधी का फैक्टर: प्रियंका को हमेशा कांग्रेस के 'ट्रम्प कार्ड' के रूप में देखा जाता है। उनकी इंदिरा गांधी जैसी छवि और संवाद शैली उनकी ताकत है, लेकिन क्या पार्टी उन्हें महज एक 'प्रचारक' से आगे बढ़ाकर 'निर्णायक चेहरा' बनाने का साहस दिखाएगी? 2029 की लड़ाई इसी साहस पर टिकी है।





अस्तित्व से विकल्प तक का सफर : मोदी युग में कांग्रेस होना सिर्फ एक दल का अस्तित्व बचाना नहीं, बल्कि एक वैकल्पिक विचार (Alternative Vision) को जीवित रखना है। कांग्रेस को सत्ता की वास्तविक दावेदार बनने के लिए तीन मोर्चों पर खुद को साबित करना होगा:





नैरेटिव की लड़ाई: क्या कांग्रेस भाजपा के राष्ट्रवाद के सामने एक अधिक आकर्षक 'जन-केंद्रित' विजन दे पाएगी?





संगठन की धार: क्या वह गुटबाजी छोड़कर बूथ स्तर पर भाजपा जैसी सक्रियता दिखा पाएगी?



विश्वसनीयता: क्या जनता उसे सिर्फ भाजपा के 'विरोध' के रूप में नहीं, बल्कि शासन के एक 'बेहतर विकल्प' के रूप में देखेगी? यदि कांग्रेस इन सवालों का हल ढूंढ लेती है, तो वह 2029 में सिर्फ मुख्य प्रतिपक्ष नहीं, बल्कि वास्तविक विकल्प बनकर उभरेगी। वरना, क्षेत्रीय क्षत्रपों के उदय के बीच उसका स्थान एक 'सहायक किरदार' तक सीमित हो सकता है।

Edited By: Naveen R Rangiyal

