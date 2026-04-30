एग्ज़िट पोल बनाम हकीकत: पश्चिम बंगाल में कब और कितने सटीक रहे EXIT Poll?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को समाप्त होते ही राजनीतिक विमर्श का केंद्र फिर वही पुराना सवाल बन गया है—क्या एग्ज़िट पोल इस बार भरोसेमंद होंगे? 4 मई को नतीजे आने हैं, लेकिन 2021 का अनुभव बताता है कि खासकर बंगाल में एग्ज़िट पोल अक्सर वास्तविकता से दूर रहे हैं।





यदि हम 2021 के पश्चिम बंगाल के एग्ज़िट पोल और वास्तविक परिणामों के तुलनात्मक डेटा के आधार पर यह समझने की कोशिश करें कि सर्वेक्षण कितने सटीक रहे और कहाँ बड़ी चूक हुई तो तस्वीर का अलग ही पहलू सामने आता है।





पश्चिम बंगाल: सबसे बड़ी चूक, सबसे बड़ा सबक

2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव एग्ज़िट पोल की विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा प्रश्नचिह्न बनकर सामने आए।





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यानी, एग्ज़िट पोल ने न केवल अंतर गलत आंका, बल्कि विजेता की ताकत को भी गंभीर रूप से कम करके दिखाया।





क्यों हुई इतनी बड़ी चूक?

डेटा और चुनावी व्यवहार के विश्लेषण से कुछ प्रमुख कारण सामने आते हैं:

1. महिला वोट का अंडरएस्टिमेशन

बंगाल में महिला वोटिंग पैटर्न निर्णायक रहा, जिसे सर्वे ठीक से पकड़ नहीं पाए।





2. ‘शर्मीला वोटर’ (Shy Voter Effect)

मतदाता वास्तविक पसंद बताने से बचते हैं—विशेषकर जब चुनाव अत्यधिक ध्रुवीकृत हो।





3. स्थानीय बनाम राष्ट्रीय नैरेटिव

एग्ज़िट पोल में राष्ट्रीय मुद्दों का ओवरवेट, जबकि वोटिंग स्थानीय मुद्दों पर हुई।





4. सैंपलिंग बायस

ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं।

2026 के चुनावों में भी बंगाल वही जटिल सामाजिक-राजनीतिक पैटर्न दिखा रहा है:





* मजबूत क्षेत्रीय नेतृत्व

* महिला वोट का उच्च प्रभाव

* ग्रामीण-शहरी विभाजन

* पहचान आधारित राजनीति





ऐसे में, अगर एग्ज़िट पोल फिर से राष्ट्रीय नैरेटिव या सीमित सैंपलिंग पर आधारित रहे, तो 2021 जैसी चूक दोहराई जा सकती है।





एग्ज़िट पोल—संकेत, सत्य नहीं

डेटा साफ बताता है कि एग्ज़िट पोल को “ट्रेंड इंडिकेटर” के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन “फाइनल रिजल्ट” के रूप में नहीं—खासकर पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में। 2021 का अनुभव यह सिखाता है कि एग्ज़िट पोल दिशा बता सकते हैं लेकिन लोकतंत्र का अंतिम निर्णय मतगणना के दिन ही सामने आता है और बंगाल में, यह अंतर अक्सर बहुत बड़ा होता है।

