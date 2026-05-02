Exit Poll: बंगाल में क्या युवा वोटर्स बनेंगे किंगमेकर, रिकॉर्ड मतदान ने बढ़ाई सियासी दलों की धड़कनें?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों में अब 24 घंटे का समय शेष बचा है। इसके साथ ही बंगाल में नई सरकार बनने का काउंटडाउन भी शुरु हो गया है। चुनाव परिणाम को लेकर अटकलों का दौर जारी है। राज्य में इस साल हुए रिकॉर्ड 93 प्रतिशत मतदान, विशेषकर युवाओं और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं की भारी भागीदारी ने राजनीतिक पंडितों के राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ा दी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों और बूथों पर लगी लंबी कतारों से स्पष्ट है कि 18-25 आयु वर्ग के मतदाता इस बार किसी भी अन्य वर्ग की तुलना में अधिक मुखर और सक्रिय रहा हैं।बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार युवाओं से जुड़े मुद्दे हावी रहे। राज्य में बढ़ती बेरोजगारी और रोजगार की तलाश में लोगों का पलायन इस बार चुनाव में बड़ा मुद्दा रहा। इसके साथ शिक्षक भर्ती घोटाले के साथ उच्च शिक्षा ऐसे मुद्दें थे जिसने युवाओं को सीधे प्रभावित किया। शिक्षक भर्ती विवाद और 26 हजार से अधिक नियुक्तियों के रद्द होने से युवाओं में काफी असंतोष देखा गया।पारंपरिक रूप से बंगाल में चुनाव राजनीतिक विचारधारा और पहचान की राजनीति पर टिके होते थे, वहीं 2026 के चुनावों में बदलाव की एक लहर देखी जा रही है। पहली बार वोट डालने वाली महिला मतदाताओं के लिए महिला सुरक्षा और उच्च शिक्षा सबसे बड़े मुद्दे बनकर उभरे हैं।