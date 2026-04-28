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योगी का 'सिंघम' पहुंचा बंगाल, जानिए कौन हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा?

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ajay pal sharma
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Tue, 28 Apr 2026 (14:51 IST) Updated Date: Tue, 28 Apr 2026 (14:59 IST)
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पश्चिम बंगाल की दूसरे चरण की 142 सीटों पर मतदान से पहले उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा भी बंगाल पहुंच गए हैं। उन्हें दक्षिण 24 परगना का पुलिस पर्यवेक्षक बनाया गया है। बंगाल में सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच TMC के कुछ नेता आम जनता को धमकाने का काम कर रहे थे, यही शिकायत जब अजय पाल शर्मा को मिली तो उनका ग़ुस्सा सातवें आसमान पर चला गया। जानिए कौन हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा? तृणमूल कांग्रेस ने क्यों उठाए उनकी नियुक्ति पर सवाल?
 
बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएं। वोटिंग के दौरान मतदाताओं पर दबाव डालने की आशंका को देखते हुए चुनाव आयोग ने सख्त प्रशासनिक रणनीति अपनाई है। इसी के तहत यूपी के आईपीएस अधिकारी अजयपाल को भी बंगाल भेजा गया है। तैनाती के बाद से ही अजय पाल शर्मा काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। वे लगातार संवेदनशील इलाकों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं।
 
तृणमूल कांग्रेस नेता जहांगीर खान के समर्थकों द्वारा धमकाए जाने की शिकायत मिलने पर अजय पाल शर्मा सुरक्षा बलों के साथ मौके पर पहुंचे। वहां उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि किसी भी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जहांगीर खान को अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। ऐसे में उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ALSO READ: क्यों चर्चा में हैं यूपी के IPS अजयपाल शर्मा? पश्चिम बंगाल में वीडियो वायरल होने पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल

कौन हैं अजय पाल शर्मा?

2011 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा ने अपनी सख्त कार्यशैली से उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी अलग पहचान बनाई। वे शामली, नोएडा, जौनपुर और रामपुर जैसे जिलों में अपनी पोस्टिंग के दौरान किए गए एनकाउंटरों के लिए जाने जाते हैं।
 

तृणमूल कांग्रेस ने उठाए सवाल

बहरहाल तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग को ऐसा कितना बड़ा खतरा महसूस हो रहा था कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी को तैनात करने की जरूरत पड़ गई।
edited by : Nrapendra Gupta 

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