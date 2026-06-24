24 जून: मध्य प्रदेश में आज मनेगा रानी दुर्गावती गौरव दिवस, जानें उनके बलिदान की कहानी

Publish Date: Wed, 24 Jun 2026 (10:05 IST)
Updated Date: Wed, 24 Jun 2026 (10:29 IST)
Rani Durgavati Martyrdom Day 24 June:
रानी दुर्गावती के बलिदान की कहानी भारतीय इतिहास के सबसे गौरवशाली अध्यायों में से एक है। जब मुगल सम्राट अकबर के सेनापति आसफ खान ने गोंडवाना पर आक्रमण किया, तब रानी दुर्गावती ने आत्मसमर्पण करने के बजाय युद्ध का रास्ता चुना। उनके बलिदान की 3 सबसे खास बातें, जो उन्हें अन्य शासकों से अलग और महान बनाती हैं, इस प्रकार हैं:ALSO READ: रानी दुर्गावती के बलिदान की कहानी की 3 खास बातें
1. स्वाभिमान बनाम गुलामी: मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार
मुगल सम्राट अकबर की सेना बहुत विशाल और आधुनिक हथियारों से लैस थी। अकबर चाहता था कि रानी दुर्गावती उसकी अधीनता स्वीकार कर लें और टैक्स/ खिराज दें। रानी के मंत्रियों ने भी उन्हें समझौता करने की सलाह दी थी। लेकिन रानी का मानना था कि 'अपमानजनक जीवन जीने से अच्छा है गरिमा के साथ मर जाना।' उन्होंने झुकने के बजाय लड़कर मरने का रास्ता चुना। सीमित संसाधनों और छोटी सेना के बावजूद उन्होंने अद्भुत साहस का परिचय दिया और अंतिम क्षण तक रणभूमि में डटी रहीं।
2. अद्भुत युद्ध रणनीति (War Strategy) और नेतृत्व
रानी ने केवल महल में बैठकर आदेश नहीं दिए, बल्कि खुद युद्ध के मैदान में उतरीं। उनकी सबसे खास बात थी उनकी युद्ध रणनीति। उन्होंने जबलपुर के पास 'नरई नाला' के इलाके को युद्ध के लिए चुना, जो चारों तरफ से जंगलों, पहाड़ों और नदियों से घिरा था। इस भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर उन्होंने पहली दो लड़ाइयों में अकबर की बेहद आधुनिक और बड़ी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था।
3. बंदी बनने के बजाय अपने प्राण त्यागना
24 जून 1564 को जब रानी युद्ध के मैदान में गंभीर रूप से घायल हो गईं और जब एक तीर उनकी आंख में और दूसरा उनकी गर्दन में लगा और उनका घोड़ा भी थक चुका था, तब उन्हें समझ आ गया कि अब जीतना असंभव है। दुश्मन सेना उन्हें जिंदा पकड़ना चाहती थी। मुगलों के हाथों बंदी बनने और अपमानित होने के बजाय, रानी ने अपनी ही कटार अपनी छाती में घोंप ली और वीरगति को प्राप्त हुईं।
रानी दुर्गावती का यह कदम दिखाता है कि उनके लिए देश और नारी का आत्मसम्मान उनकी जान से कहीं ज्यादा कीमती था। यही कारण है कि आज भी उनका बलिदान दिवस 'गौरव दिवस' के रूप में मनाया जाता है। स्वाभिमान की रक्षा के लिए दिया गया उनका यह सर्वोच्च बलिदान है।
आज, 24 जून को मध्य प्रदेश में वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस को गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस अवसर पर जबलपुर के मदन महल तथा मंडलासहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में रानी दुर्गावती के प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करके उनके शौर्य, स्वाभिमान और साहस को याद किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन मध्य प्रदेश सरकार तथा सामाजिक संगठनों द्वारा रैलियों व गोष्ठियों के माध्यम से विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करके उनके बलिदान को याद किया जाता है।
रानी दुर्गावती का बलिदान केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि साहस, आत्मसम्मान और मातृभूमि के प्रति समर्पण का प्रेरक संदेश है। यही कारण है कि आज भी उन्हें भारत की महानतम वीरांगनाओं में गिना जाता है।
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