वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 (16:27 IST)
साल 2025 में सबसे ज्‍यादा चर्चा एक और जिस मुद्दे की रही वो है पत्‍नियों द्वारा लगातार की जा रही पतियों की हत्‍याएं। इस साल पतियों की हत्‍याओं की कई खबरें सामने आईं। जिसके आरोप सीधेतौर पर उनकी पत्‍नियों पर लगे। इतना ही नहीं, पत्‍नियों ने अपने पतियों को बेहद क्रूरता के साथ मारा। इसके पीछे मोटेतौर पर प्रेम प्रसंग वजह रही। कई पत्‍नियों ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पतियों को मौत के घाट उतारा।

किसी पत्‍नी ने हत्‍या के लिए नींद की गोलियों का सहारा लिया तो किसी ने पति के कान में कीटनाशक डाला तो किसी ने सांप से कटवाया। इंदौर का राजा रघुवंशी हत्‍याकांड चर्चा में रहा तो मेरठ की एक पत्‍नी ने पति को मारकर ड्रम में चुनवा दिया। जानते हैं इस साल हुई पतियों की हत्‍याओं की ऐसी ही खौफनाक कहानियों के बारे में।

हनीमून पर ले जाकर ले ली राजा रघुवंशी की जान : इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी की हत्‍याकांड में अब तक की जांच में सामने आया कि पत्‍नी सोनम उसे साजिश के तहत मेघालय के शिलॉन्‍ग लेकर गई, जहां उसने सुपारी किलर्स से राजा की हत्‍या करवाकर शव को गहरी खाई में फेंक दिया। पुलिस से बचने के लिए उसने अपनी जैसी ही कदकाठी वाली औरत की हत्‍या कर जला देने की भी साजिश रची थी ताकि उसे भी मृत मान लिया जाए। लेकिन उसके पहले सोनम और अन्‍य आरोपी गिरफ्तार हो गए।

मुस्‍कान ने सौरभ को मार कर ड्रम में चुनवाया : मेरठ में प्रेमी के संग मिलकर पत्‍नी ने पति की सनसनीखेज हत्या की। शव के टुकड़े कर ड्रम में भरकर सीमेंट से जमाकर बंद कर दिया। उसके बाद प्रेमी संग शिमला घूमने के लिए चली गई। चौदह दिन शिमला से लौटने के बाद हत्या का पर्दाफाश हुआ। सौरभ कुमार मर्चेट नेवी में नौकरी करता था। 2015 में गौरीपुरा की रहने वाली मुस्कान रस्तौगी से सौरभ कुमार को प्यार हो गया था। 2016 में दोनों ने शादी कर ली। मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी और सौरभ के पिता मुन्ना लाल का परिवार इस शादी को स्वीकार नहीं कर रहा था। उसके बाद भी मुन्नालाल ने सौरभ और मुस्कान को घर में जगह दी। उस समय सौरभ मर्चेट नेवी में नौकरी करता था। मुस्कान के प्यार में सौरभ ने नौकरी छोड़ दी। उसके बाद घर में विवाद होने लगा। परिवार के लोगों ने सौरभ को बेदखल कर दिया। तब मुस्कान और सौरभ इंद्रानगर के फेज वन में किराए का मकान लेकर रहने लगे। सौरभ ने तभी अपने नाम के सामने रस्तोगी लगा लिया। 2019 में मुस्कान ने बेटी पीहू को जन्म दिया। उसके बाद 2023 में सौरभ लंदन के माल में सेल्समैनजर की नौकरी करने के लिए चला गया। 26 फरवरी को सौरभ लंदन से घर आया था। 28 फरवरी को उनसे बेटी पीहू का जन्मदिन मनाया। सौरभ के लंदन जाने के बाद मुस्कान को इंद्रानगर के रहने वाले साहिल शुक्ला से प्यार हो गया था। अचानक ही सौरभ को मुस्कान और साहिल के रिश्ते के बारे में जानकारी मिली। अफेयर का पता चलने पर पत्‍नी मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर डाली।

संतुष्‍ट नहीं कर पाता था तो नींद गोलियां खिलाकर मारे चाकू : दिल्ली के निहाल विहार में पत्नी ने पहले पति को नींद की गोलियां देकर बेहोश कर दिया फिर चाकू से घोंपकर मार डाला। महिला का बरेली में रहने वाले चचेरे देवर अफेयर चल रहा था। महिला ने बताया कि शादी के बाद से वह पति से खुश नहीं थी। पति उसे शारीरिक सुख नहीं दे पाता था। इस वजह से उसने उसकी हत्या की योजना बनाई। उसने पति को खाने में नशे की गोलियां दीं। बाद में नशा होने पर उसने पति के पेट में चाकू से वारकर उसकी हत्या कर दी। बाद में परिवार को बताया कि पति ने खुद ही पेट में चाकू मार लिए हैं।

पति को मारकर उसकी कब्र पर रंगरेलियां मनाती रही पत्‍नी : बक्शा थाना क्षेत्र के अभयचंद पट्टी (कलीचाबाद) निवासी युवक की मुंबई के नाला सोपारा में उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर नृशंस हत्या कर दी। कमरे में ही गड्ढा खोदकर शव दफना कर टाइल्स लगवा दिया। हैरान कर देने वाली बात यह रही कि करीब एक पखवारे तक उसी कमरे में प्रेमी के साथ रंगरेलियां मनाती रही। भाइयों के तलाश करने व दुर्गंध उठने पर राजफाश का आभास होने पर छह वर्षीय पुत्र को लेकर पत्‍नी बिहार निवासी प्रेमी संग भाग गई। पुलिस ने शव बरामद किया। शव मिलने के करीब 20 दिन पूर्व पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर विजय की हत्या कर दी। शव के तीन टुकड़े कर प्लास्टिक के थैले में रखकर कमरे में तीन-चार फीट गहरा गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। ऊपर से टाइल्स लगा दी। टाइल्स पर ही बिस्‍तर बिछा दिया और प्रेमी के साथ रंगरेलियां मनाती रही।

पति की आंखों में डाली मिर्ची, पैरों से दबाया गला : ये वारदात कर्नाटक के तुमकुरु जिले के टिपटूर तालुक के कडाशेट्टीहल्ली गांव की है। जानकारी के अनुसार 50 साल पीड़ित शंकरमूर्ति एक फार्महाउस में अकेले रहते थे। जबकि उनकी पत्नी सुमंगला टिपटूर में कल्पतरु गर्ल्स हॉस्टल में खाना बनाने का काम करती थी। सुमंगला कथित तौर पर करदालुसांते गांव के निवासी नागराजू के साथ अवैध संबंध में थी। सुमंगला ने शंकरमूर्ति को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या की साजिश प्रेमी के साथ मिलकर रच डाली। पुलिस ने बताया कि सुमंगला ने कथित तौर पर अपने पति की आंखों में मिर्च पाउडर फेंका, उसे डंडे से पीटा और फिर उसकी गर्दन पर पैर रखकर उसे बेरहमी से मार डाला। हत्या के बाद शव को एक बोरी में भरकर करीब 30 किलोमीटर दूर ले गए। इसके बाद शव को एक खेत में स्थित कुएं में फेंक दिया।

कान में कीटनाशक डालकर पति की हत्‍या : 45 वर्षीय संपत स्थानीय पुस्तकालय में स्वीपर था। अपनी पत्नी रमादेवी और बेटे-बेटी को पालता था। रमा देवी सड़क किनारे सर्वपिंडी (स्थानीय व्यंजन) बेचती थी, जहां 50 वर्षीय कर्रे राजय्या नियमित रूप से खरीदारी के लिए आता था। बार-बार की मुलाकातों से दोनों के बीच संपर्क हुआ और दोनों के बीच अफेयर हो गया। रमादेवी ने पति संपत को रास्ते से हटाने के लिए यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, जिसमें बताया गया था कि कान में कीटनाशक डालने से व्यक्ति की मौत हो सकती है। उसने अपने प्रेमी राजय्या को इस तरीके से हत्या करने की सलाह दी। योजना के तहत, रमादेवी, राजय्या और उनके दोस्त श्रीनिवास ने संपत को बोम्मकला फ्लाईओवर के पास पार्टी के बहाने बुलाया। आरोपियों ने पहले संपत को शराब पिलाई, फिर जब वो नशे में धुत होकर गिर पड़ा, तब राजय्या ने उसके कान में कीटनाशक डाल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद राजय्या ने रमादेवी को फोन कर संपत की मौत की जानकारी दी। अगले ही दिन रमादेवी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसका पति लापता है। 1 अगस्त को जब शव मिला तो रमादेवी, राजय्या और श्रीनिवास ने ही पुलिस को इसकी सूचना दी। रमादेवी द्वारा शव का पोस्टमॉर्टम न कराने की जिद ने पुलिस को उस पर शक करने की वजह दे दी। कॉल डेटा, फोन लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में रमादेवी, राजय्या और श्रीनिवास ने हत्या की साजिश कबूल कर ली।

पति का गला दबाया, फिर सांप से कटवाया : मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर सादात में अमित उर्फ मिक्की का शव रविवार सुबह उसके बिस्तर पर पड़ा मिला था। अमित के शव के नीचे एक जिंदा सांप दबा हुआ था। अमित के शरीर पर सांप के डसने के दस निशान थे। जिसे देखकर परिजन ने सांप के दस बार डसने से अमित की मौत का दावा किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पुलिस को पता चला कि अमित की मौत सांप के डसने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है। इससे पुलिस को गला दबाकर हत्या का अंदेशा हुआ और गहनता से जांच शुरू की गई।
