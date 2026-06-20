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योगा दिवस 2026: सेहतमंद बने रहने के लिए करें ये 5 शानदार योगासन

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Girl practicing meditation and yoga
BY: वेबदुनिया फीचर टीम
Publish Date: Sat, 20 Jun 2026 (15:50 IST) Updated Date: Sat, 20 Jun 2026 (15:59 IST)
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21 जून: विश्व योग दिवस 2026: आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी, काम का स्ट्रेस और बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल हमें शारीरिक और मानसिक रूप से थका देता है। ऐसे में खुद को रीबूट करने और सेहतमंद बनाए रखने के लिए योग से बेहतर और कुछ नहीं। योग सिर्फ कसरत नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में पिरोने का विज्ञान है। इस योग दिवस पर अपने दैनिक जीवन में शामिल करें ये 5 शानदार योगासन, जो आपको ताउम्र निरोगी और ऊर्जावान बनाए रखेंगे।
 

1. सूर्य नमस्कार (Sun Salutation)- संपूर्ण शरीर का वर्कआउट

अगर आपके पास समय की कमी है और आप केवल एक ही आसन करना चाहते हैं, तो सूर्य नमस्कार को चुनें। यह 12 शक्तिशाली आसनों का एक खूबसूरत क्रम है।
फायदे: यह सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त करता है, वजन घटाने में मदद करता है और शरीर को गजब का लचीलापन (Flexibility) देता है।
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2. ताड़ासन (Mountain Pose)- सुदृढ़ पोस्चर और संतुलन

सीधे खड़े होकर हाथों को ऊपर की ओर खींचते हुए पंजों के बल आना, ताड़ासन कहलाता है। यह दिखने में जितना सरल है, इसके लाभ उतने ही गहरे हैं।
फायदे: यह रीढ़ की हड्डी (Spine) को सीधा और मजबूत करता है, शरीर का पोस्चर सुधारता है और बच्चों की लंबाई बढ़ाने में बेहद मददगार है।
 

3. पश्चिमोत्तानासन (Seated Forward Bend)- तनाव से मुक्ति

बैठकर पैरों को सीधे फैलाते हुए, आगे की ओर झुककर अंगूठे को छूना पश्चिमोत्तानासन है। यह आसन आज के समय की सबसे बड़ी समस्या 'तनाव' पर सीधा वार करता है।
फायदे: यह रीढ़ की हड्डी और हैमस्ट्रिंग की मांसपेशियों को स्ट्रेच करता है। साथ ही, यह पेट के अंगों को टोन करके पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है और मन को गहरी शांति देता है।
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4. भुजंगासन (Cobra Pose)- पीठ दर्द का काल

पेट के बल लेटकर शरीर के अग्रभाग (धड़) को ऊपर उठाना भुजंगासन या कोबरा पोज कहलाता है। दिनभर कंप्यूटर के सामने बैठने वालों के लिए यह वरदान है।
फायदे: यह पीठ और कमर के निचले हिस्से के दर्द को जड़ से खत्म करता है। यह फेफड़ों को खोलता है जिससे श्वसन तंत्र मजबूत होता है और रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है।
 

5. शवासन (Corpse Pose)- गहरी शिथिलता और ध्यान

सभी आसनों को करने के बाद अंत में पीठ के बल लेटकर शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ देना ही शवासन है। इसे करना सबसे आसान है, लेकिन इसके मानसिक लाभ अद्भुत हैं।
फायदे: यह शरीर की थकान को तुरंत मिटाकर नई ऊर्जा भरता है। हाई ब्लड प्रेशर, अनिद्रा (Insomnia) और एंग्जायटी से परेशान लोगों के लिए यह आसन किसी रामबाण से कम नहीं है।
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एक छोटा सा संकल्प:-

योग किसी एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। इस योग दिवस पर खुद से वादा करें कि आप रोज़ाना कम से कम 20 से 30 मिनट योग को ज़रूर देंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और योग को अपनाएं!

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