Infinix का सस्ता 5G स्मार्टफोन मचाने आया तहलका
Infinix GT 30 5G Plus हुआ लॉन्च
स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 19499 रुपए
स्मार्टफोन में 1.5K 144Hz AMOLED स्क्रीन
स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है
इस फोन में गेमिंग ट्रिगर्स दिए गए हैं
MediaTek Dimensity 7300 5G प्रोसेसर
Infinix GT 30 5G+ हैंडसेट Android 15 बेस्ड XOS 15 पर काम करता है
Infinix GT 30 5G+ में Cyber Mecha डिजाइन का यूज किया गया है
2 साल के लिए Android OS अपडेट और 3 साल के लिए सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा
