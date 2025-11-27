Mahindra XEV 9S : भारत की पहली सस्ती 3-रो इलेक्ट्रिक SUV, मचा देगी तहलका
Mahindra XEV 9S : भारत की पहली सस्ती 3-रो इलेक्ट्रिक SUV, मचा देगी तहलका
इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19.95 लाख रुपए
भारत की पहली मास-मार्केट तीन-रो वाली 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV
कंपनी के नए INGLO प्लेटफॉर्म पर बनी है
इसका शुरुआती वेरिएंट XEV 9e से करीब 1.95 लाख रुपए सस्ता
नई महिंद्रा XEV 9S में 59kWh और 79kWh बैटरी पैक दिए गए
महिंद्रा XEV 9S 0 से 100 kmph की स्पीड सिर्फ 7 सेकंड में पकड़ लेती है
मिलेगी 679 km तक की रेंज
