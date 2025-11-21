Tata Sierra के टॉप 5 फीचर्स जो मचाएंगे तहलका

Tata Sierra के टॉप फीचर्स मचाएंगे तहलका

कंपनी ने कई एडवांस फीचर्स को शामिल किया

सिएरा में भी लेवल 2 ADAS दिया गया

एसयूवी में ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट

टाटा सिएरा में पैनोरमिक ग्लास रूफ

सिएरा में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम

टाटा सिएरा में 360 डिग्री पार्किंग कैमरा

25 नवंबर को कार होगी लॉन्च

कीमत 11 से 20 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) के बीच रहने की उम्मीद

