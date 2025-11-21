Tata Sierra के टॉप 5 फीचर्स जो मचाएंगे तहलका
Tata Sierra के टॉप फीचर्स मचाएंगे तहलका
कंपनी ने कई एडवांस फीचर्स को शामिल किया
सिएरा में भी लेवल 2 ADAS दिया गया
एसयूवी में ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट
टाटा सिएरा में पैनोरमिक ग्लास रूफ
सिएरा में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम
टाटा सिएरा में 360 डिग्री पार्किंग कैमरा
25 नवंबर को कार होगी लॉन्च
कीमत 11 से 20 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) के बीच रहने की उम्मीद
