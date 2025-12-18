पहले से कितना बदल गई प्रीमियम SUV mg hector
एमजी हेक्टर का फेसलिफ्टेड वर्जन लॉन्च
pr
mg hector में नया 'ऑरा हेक्स' ग्रिल (हेक्सागोनल पैटर्न वाला बड़ा क्रोम ग्रिल), रिवाइज्ड फ्रंट-रियर बंपर
pr
SUV में सेगमेंट की सबसे बड़ी 14-इंच HD पोर्ट्रेट टचस्क्रीन
pr
नया फेसलिफ्ट वर्जन अब 11.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में मिलेगा
pr
पुराने मॉडल (प्री-फेसलिफ्ट) का बेस प्राइस करीब 14 लाख से शुरू
pr
दो नए एक्सटीरियर कलर- सेलाडॉन ब्लू और पर्ल व्हाइट
pr
फेसलिफ्टेड MG Hector में ड्यूल-पेन पैनोरमिक सनरूफ
pr
70 से ज्यादा कनेक्टेड कार फीचर्स और एडवांस ADAS सूट
pr
फेसलिफ्टेड हेक्टर में अब 360-डिग्री HD कैमरा विथ व्हील व्यू
pr
news
Motorola Edge 70 : सस्ता स्मार्टफोन, शानदार फीचर्स
Follow Us on :-
Motorola Edge 70 : सस्ता स्मार्टफोन, शानदार फीचर्स