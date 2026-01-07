OPPO Reno 15 सीरीज मचा देगी तहलका
Reno 15 Series भारत में जल्द होगी लॉन्च
भारत में 8 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा
सीरीज दमदार फीचर्स और फोटोग्राफी पसंद आएगी
स्मार्टफोन एडवांस AI-कैमरा एक्सपीरियंस पर फोकस किया गया
Reno15 Pro Mini 5G में 200MP का Ultra-Clear मेन कैमरा
सीरीज के स्मार्टफोन्स में 6,500mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है
सीरीज में flat body के साथ AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है
OPPO Reno 15 8GB + 256GB की कीमत 45,999 रुपए हो सकती है
सीरीज Android 16 पर बेस्ड ColorOS 16 पर काम करेगी
पहले से कितना बदल गई प्रीमियम SUV MG Hector
