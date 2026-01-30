Redmi Note 15 Pro क्या शिओमी का सबसे सस्ता, जानिए क्या है कीमत
रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज लॉन्च
दो स्मार्टफोन नोट 15 प्रो और नोट 15 प्रो प्लस
यह फोन MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट से लैस
6,580mAh की बड़ी बैटरी के साथ 45W चार्जिंग सपोर्ट
प्लस मॉडल की तरह इसमें भी 6.83-इंच की 1.5K AMOLED स्क्रीन
200MP का मुख्य कैमरा है, जबकि सेल्फी के लिए 20MP का फ्रंट कैमरा
Google Gemini AI, Circle to Search जैसे फीचर्स
चुनिंदा कार्ड्स पर ग्राहकों को 3,000 रुपये तक की छूट
सेल 4 फरवरी 2026 से शुरू होगी
