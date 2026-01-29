Renault Duster 2026 में क्या है खास, जानिए क्या रहेगी कीमत
Renault Duster 2026 हुई लॉन्च
SUV साल 2022 में बंद हो गई थी
डस्टर रेनॉल्ट ग्रुप के नए मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बनाई गई
रेनॉल्ट डस्टर की कीमत 9.50 लाख रुपए से शुरू हो सकती है
रेनॉल्ट डस्टर की प्री-बुकिंग 26 जनवरी से ही शुरू की जा चुकी है
R-pass प्लेटफॉर्म से 21,000 रुपए में कार की बुकिंग
डस्टर एसयूवी में Turbo TCe 160 इंजन
हाइब्रिड SUV शहर में 80% तक इलेक्ट्रिक मोड में चल सकती है
कंपनी मार्च 2026 में नई एसयूवी की कीमत का ऐलान करेगी
