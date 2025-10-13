Samsung का सस्ता स्मार्टफोन, मचाने आया धमाल
त्योहारों पर आया सस्ता Samsung Galaxy M17 5G
इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए
स्मार्टफोन में 50MP का OIS कैमरा मिलेगा
स्मार्टफोन में Exynos 1330 चिपसेट
स्मार्टफोन 6.7 इंच के सुपर AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है
स्मार्टफोन Android 16 पर बेस्ड OneUI 8 पर काम करता है
फोन के डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 1100 निट्स तक की
स्मार्टफोन में 5000mAh की दमदार बैटरी
