Hero Xtreme 125R को टक्कर देने आई TVS की सस्ती बाइक

TVS Motor ने Raider 125 का नया वेरिएंट लॉन्च किया

Hero Xtreme 125R से होगा बाइक का मुकाबला

बाइक अब और पावरफुल, स्टाइलिश और टेक्नोलॉजी से लैस

बाइक 1 लाख रुपए से भी कम में घर लाई जा सकती है

TFT DD वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 95,600

SXC DD वेरिएंट की कीमत 93,800 रुपए रखी गई

Dual Disc Brakes और ABS फीचर

Boost Mode और iGO Assist Technology

नए वेरिएंट में TFT और रिवर्स LCD क्लस्टर

