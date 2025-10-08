Hero Xtreme 125R को टक्कर देने आई TVS की सस्ती बाइक
TVS Motor ने Raider 125 का नया वेरिएंट लॉन्च किया
Hero Xtreme 125R से होगा बाइक का मुकाबला
बाइक अब और पावरफुल, स्टाइलिश और टेक्नोलॉजी से लैस
बाइक 1 लाख रुपए से भी कम में घर लाई जा सकती है
TFT DD वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 95,600
SXC DD वेरिएंट की कीमत 93,800 रुपए रखी गई
Dual Disc Brakes और ABS फीचर
Boost Mode और iGO Assist Technology
नए वेरिएंट में TFT और रिवर्स LCD क्लस्टर
