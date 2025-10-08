Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






करवा चौथ माता की आरती: karva chauth mata ki aarti

Advertiesment
हमें फॉलो करें Chauth Mata Ki Aarti

WD Feature Desk

, बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (18:16 IST)
।। करवा चौथ माता की आरती: Chauth Mata Ki Aarti ।।
 
ॐ जय करवा मैया, 
माता जय करवा मैया।
जो व्रत करे तुम्हारा, 
पार करो नइया।। ॐ जय करवा मैया।।
सब जग की हो माता,
तुम हो रुद्राणी।
यश तुम्हारा गावत,
जग के सब प्राणी।। ॐ जय करवा मैया।।
 
कार्तिक कृष्ण चतुर्थी,
जो नारी व्रत करती।
दीर्घायु पति होवे,
दुख सारे हरती।। ॐ जय करवा मैया।।
 
होए सुहागिन नारी,
सुख सम्पत्ति पावे।
गणपति जी बड़े दयालु,
विघ्न सभी नाशे।। ॐ जय करवा मैया।।
 
करवा मैया की आरती,
व्रत कर जो गावे।
व्रत हो जाता पूरन,
सब विधि सुख पावे।। ॐ जय करवा मैया।।
 
यह आरती मुख्य रूप से अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और घर में सुख-संपत्ति की कामना के लिए गाई जाती है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

09 October Birthday: आपको 9 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

सम्बंधित जानकारी

होम
करवा चौथ
Shorts
फोटो
Reels