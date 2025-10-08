करवा चौथ माता की आरती: karva chauth mata ki aarti

, बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (18:16 IST)

।। करवा चौथ माता की आरती: Chauth Mata Ki Aarti ।। ॐ जय करवा मैया,

माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नइया।। ॐ जय करवा मैया।।

सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी। यश तुम्हारा गावत,

जग के सब प्राणी।। ॐ जय करवा मैया।। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी,

जो नारी व्रत करती। दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती।। ॐ जय करवा मैया।।

होए सुहागिन नारी, सुख सम्पत्ति पावे।

गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न सभी नाशे।। ॐ जय करवा मैया।।

करवा मैया की आरती, व्रत कर जो गावे।

व्रत हो जाता पूरन, सब विधि सुख पावे।। ॐ जय करवा मैया।।

यह आरती मुख्य रूप से अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और घर में सुख-संपत्ति की कामना के लिए गाई जाती है।