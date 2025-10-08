करवा चौथ माता की आरती: karva chauth mata ki aarti

।। करवा चौथ माता की आरती: Chauth Mata Ki Aarti ।।
ॐ जय करवा मैया,
माता जय करवा मैया।
जो व्रत करे तुम्हारा,
पार करो नइया।। ॐ जय करवा मैया।।
सब जग की हो माता,
तुम हो रुद्राणी।
यश तुम्हारा गावत,
जग के सब प्राणी।। ॐ जय करवा मैया।।
कार्तिक कृष्ण चतुर्थी,
जो नारी व्रत करती।
दीर्घायु पति होवे,
दुख सारे हरती।। ॐ जय करवा मैया।।
होए सुहागिन नारी,
सुख सम्पत्ति पावे।
गणपति जी बड़े दयालु,
विघ्न सभी नाशे।। ॐ जय करवा मैया।।
करवा मैया की आरती,
व्रत कर जो गावे।
व्रत हो जाता पूरन,
सब विधि सुख पावे।। ॐ जय करवा मैया।।
यह आरती मुख्य रूप से अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और घर में सुख-संपत्ति की कामना के लिए गाई जाती है।