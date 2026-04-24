Hanuman Chalisa

श्री कुलदेवी स्तोत्रम् | Shri kuldevi stotram

BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Fri, 24 Apr 2026 (15:01 IST) Updated Date: Fri, 24 Apr 2026 (15:19 IST)
।। श्री कुलदेवी स्तोत्रम् ।।
ॐ नमस्ते श्री शिवाय कुलाराध्या कुलेश्वरी।
कुलसंरक्षणी माता कौलिक ज्ञान प्रकाशीनी।।1।।
वन्दे श्री कुल पूज्या त्वाम् कुलाम्बा कुलरक्षिणी।
वेदमाता जगन्माता लोक माता हितैषिणी।।2।।
आदि शक्ति समुद्भूता त्वया ही कुल स्वामिनी।
विश्ववंद्यां महाघोरां त्राहिमाम् शरणागत:।।3।।
त्रैलोक्य ह्रदयं देवी कुलेशी कुलदीपिका।
वंदितं च महाशक्ति त्राहिमाम् शरणागत:।।4।।
कुलधर्म कुलज्ञान कुलपूजा कुलेश्वरी।
सदानंदमयी माता त्राहिमाम् शरणागत:।।5।।
कुलार्थं च प्रसीदत्वं कुलधर्म रता सुधी।
कुलवात्सल्य रूपा च त्राहिमाम् शरणागत:।।6।।
 
।। इति श्री कुलदेवी स्तोत्रं सम्पूर्णम् ।।

About Writer वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

