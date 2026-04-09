Ambedkar quotes: बाबासाहेब अंबेडकर के 10 अमूल्य विचार, जो आज भी दुनिया बदल सकते हैं

Publish Date: Thu, 09 Apr 2026 (15:38 IST)
Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 (16:11 IST)
Babasaheb Ambedkar thoughts:
बाबासाहेब अंबेडकर केवल एक नेता नहीं थे, बल्कि समानता, न्याय और शिक्षा के प्रतीक थे। उनका जीवन संघर्ष, दृढ़ता और दृढसंकल्प का उदाहरण है। उनके योगदान ने भारतीय समाज को न्यायपूर्ण, समान और समृद्ध बनाने में अहम भूमिका निभाई।ALSO READ: बाल गीत : संविधान में लिखी हुई है
यहां भीमराव रामजी अंबेडकर के 10 अमूल्य विचार प्रस्तुत हैं, जो न केवल उनके समय में बल्कि आज भी समाज और दुनिया बदलने की क्षमता रखते हैं।
1. समानता और सामाजिक न्याय
'जातिवाद और असमानता समाज की सबसे बड़ी बुराई हैं। हर व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार मिलना चाहिए।'
अंबेडकर ने जीवनभर समाज में समानता और न्याय के लिए संघर्ष किया।
2. शिक्षा का महत्व
'शिक्षा ही वह हथियार है, जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है।'
उन्होंने दलित और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा को मुख्य साधन माना।
3. धर्म और मानवाधिकार
'धर्म मानवता के लिए होना चाहिए, न कि अन्याय और उत्पीड़न के लिए।'
अंबेडकर ने धर्म का उद्देश्य समानता और मानव गरिमा बनाना बताया।
4. स्वतंत्रता और आत्मसम्मान
'सत्य और न्याय के लिए कभी भी समझौता मत करो। आत्मसम्मान और स्वतंत्रता सबसे बड़ा अधिकार हैं।'
उन्होंने दलितों को आत्मसम्मान और सामाजिक स्वाधीनता दिलाने में जीवन समर्पित किया।
5. राजनीतिक भागीदारी
'अगर आप अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं, तो राजनीति और समाज में सक्रिय रहें।'
उन्होंने दलित समुदाय को राजनीतिक रूप से संगठित करने का मार्ग दिखाया।
6. आर्थिक सुधार और स्वावलंबन
'आर्थिक स्वतंत्रता के बिना समाज में असमानता समाप्त नहीं हो सकती।'
अंबेडकर ने गरीबी और आर्थिक असमानता दूर करने के उपाय सुझाए।
7. कानून और संविधान की शक्ति
'कानून समाज की रीढ़ है; न्याय सुनिश्चित करने के लिए संविधान की रक्षा करना अनिवार्य है।'
उन्होंने संविधान को समानता और मानव अधिकारों का आधार बनाया।
8. साहस और दृढ़ संकल्प
'संघर्ष और कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते।'
अंबेडकर ने अपने जीवन में संकट और अपमान का सामना करके यह सिद्ध किया।
9. सामाजिक जागरूकता और परिवर्तन
'समाज को तभी सुधारा जा सकता है जब लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों।'
उन्होंने शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने पर जोर दिया।
10. धर्म परिवर्तन और समानता का संदेश
'अगर समाज में न्याय नहीं है, तो अपनी स्वतंत्रता और समानता के लिए कदम उठाना चाहिए।'
अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना कर जातिवाद और असमानता का विरोध किया और समानता का संदेश फैलाया।
बाबासाहेब अंबेडकर के ये विचार आज भी विश्व स्तर पर समाज सुधार, समानता और मानवाधिकार की दिशा में प्रेरणा देते हैं। उनके विचार हमें सिखाते हैं कि शिक्षा, न्याय, समानता और साहस ही दुनिया बदलने की शक्ति हैं।
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WD Feature Desk
Publish Date: Thu, 09 Apr 2026 (15:38 IST)
Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 (16:11 IST)