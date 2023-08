भारतीय कप्तान जिन्होंने एशिया कप में टीम इंडिया को बनाया चैंपियन

Indian Captains to Win Asia Cup : Asia Cup की स्थापना 1983 में हुई थी जब एशियाई देशों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में Asian Cricket Council की स्थापना की गई थी। यह मूल रूप से हर दो साल में आयोजित होने वाला एक टूर्नामेंट है। यह हर 2 साल में वनडे और टी20ई प्रारूपों के बीच बदलाव करता रहता है।

पहला एशिया कप 1984 में Sharjah, UAE में श्रीलंका, पाकिस्तान और भारत के बीच खेला गया था और Team India विजेता रही थी। पहली बार भारत ने सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) की कप्तानी में यह कप जीता था और तबसे अब तक भारत 7 बार यह कप जीत चूका है। (Team India has won the Asia Cup Seven Times)