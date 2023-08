21वीं सदी की शुरुआत में पहला एशिया कप खिताब जीत पाया था पाकिस्तान

इस सीजन में पाकिस्तान ने फाइनल में श्रीलंका को 39 रनों से हराकर अपना पहला एशिया कप जीता था (Pakistan won their first Asia Cup In 2000)। पूरे टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान के खिलाड़ी यूसुफ योहाना (Yousuf Youhana) ने टीम पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने टूर्नामेंट में 147.50 की औसत से 295 रन बनाए और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। (Yousuf Youhana Scored the most runs in 2000 Asia Cup)