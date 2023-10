Asian Games में भारत ने हॉकी में जीता गोल्ड मेडल, जापान को 5-1 से हराया

INDIAAAAAA!

We are the Champions of Asia



All the best to Japan hopefully we meet again in Paris



Hangzhou, China.

Streaming on Sony LIV and Sony Sports Network.#HockeyIndia #IndiaKaGame #AsianGames #TeamIndia #HangzhouAsianGames #EnRouteToParis #IndianTeam… pic.twitter.com/rkgThsvs2j