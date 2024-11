Yearly Horoscope 2025: नए वर्ष 2025 की सबसे शक्तिशाली राशि कौन सी है?

तुला राशि है नए वर्ष 2025 की सबसे शक्तिशाली राशि | Libra is the most powerful zodiac sign of the new year 2024:-

आपकी कुंडली में बृहस्पति तीसरे और छठे भाव का स्वामी होकर 14 मई 2025 को अष्टम से नवम भाव में प्रवेश करेंगे तब नौकरी, शिक्षा और व्यापार में आपका अच्छा समय प्रारंभ होगा। शनिदेव चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर करेंगे जो गृहस्थ जीवन और लव लाइफ पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल सकते हैं क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र एवं शनि की आपसी मित्रता है। यदि आप शनि के मंदे कार्य नहीं करते है तो बृहस्पति के साथ ही शनि पूरे वर्ष आपको फायदा ही देता रहेगा। शनि के मंदे कार्य अर्थात- जुआ सट्टा खेलना, शराब पीना, पराई स्त्री पर नजर रखना, धर्म का अपमान करना, संतों का अपमान करना, गाली बकना, ब्याज का धंधा करना, गरीब, मजदूर, अंधे, अपंग, सफाईकर्मी, पशु पक्षी और विधवा को सताना, घर की महिलाओं से अच्छा व्यवहार नहीं करना आदि।