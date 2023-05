Nautapa 2023 : 22 या 25 को नहीं 26 मई से लगेंगे नौतपा, जानिए पं. हेमंत रिछारिया के अनुसार क्या है नौतपा?

26 मई 2023 से लगेंगे नौतपा-Nautapa Will Start From May 26

पंचांग अनुसार इस वर्ष सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश 22 या 25 को नहीं बल्कि दिनांक 26 मई को होगा अत: इसी दिन से नौतपा का प्रारम्भ माना जाएगा एवं 08 जून तक सूर्य रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। इस अवधि के प्रथम नौ दिन तक नौतपा की अवधि रहेगी तत्पश्चात् सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।