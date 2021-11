नवंबर माह में इन 5 राशियों को रहना होगा संभलकर, वर्ना हो सकता है बड़ा नुकसान

Horoscope for the month of November 2021: नवंबर माह में बुध, सूर्य और बृहस्पति ग्रह के गोचर की स्थितियों के अनुसार 5 ऐसी राशियां हैं जिन्हें संभलकर रहने की सलाह दी जा रही है। उन्हें अपने क्रोध पर काबू रखना होगा, खर्चों पर लगाम लगानी होगी और किसी भी प्रकार के जोखिम को उठाने के पूर्व सोचना होगा। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। आओ जानते हैं कि कौनसी वो 5 राशियां हैं जिनको थोड़ी बहुत मुश्‍किल का सामना करना होगा।

( नवंबर 2021 में इन 5 राशियों को करना होगा चुनौतियों का सामना : These 5 zodiac signs will have to face challenges in November 2021 )