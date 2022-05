नौतपा क्या होता है और क्यों इसमें गर्मी बढ़ जाती है, जानिए

क्या होता है नौतपा- What happens nautapa : सूर्य 15 दिन के लिए रोहिणी नक्षत्र में गोचर करने लगता है। इन पंद्रह दिनों के पहले के 9 दिन सर्वाधिक गर्मी वाले होते हैं। इन्हीं शुरुआती 9 दिनों को नौतपा कहते हैं।

नौतपा में क्यों इतनी गर्मी बढ़ जाती है- Why does the heat increase in Nautapa : नौतपा के दौरान सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर प्रभाव डालती है। इससे प्रचंड गर्मी होती है जो समुद्र के पानी का वाष्पीकरण तेजी करके बादलों का निर्माण करती है। इससे मानसून में अच्छी बारिश होने के आसार बनते हैं।