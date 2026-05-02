सोमवार को कर लें ये छोटा सा काम, बरसों से बंद किस्मत का ताला भी खुल जाएगा

Publish Date: Sat, 02 May 2026 (14:57 IST)
Updated Date: Sat, 02 May 2026 (15:09 IST)
Somvar ke upay in hindi: सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्रमा को समर्पित है। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन को शांति, समृद्धि और नई शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। यदि आप अपनी सोई हुई किस्मत को जगाना चाहते हैं, तो सोमवार के इन विशेष नियमों का पालन करना आपके लिए चमत्कारिक सिद्ध हो सकता है।
आध्यात्मिक और मानसिक ऊर्जा के लिए
शिव कृपा: सोमवार को चंद्रमा की शीतलता प्राप्त करने और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इन कार्यों से शुरुआत करें:
भस्म का तिलक: सुबह स्नान के बाद माथे पर पवित्र भस्म का तिलक लगाएं। यह न केवल भगवान शिव का आशीर्वाद दिलाता है, बल्कि आपके विचारों को एकाग्र और शांत भी रखता है।
साधना की शुरुआत: यदि आप किसी विशेष मंत्र या आध्यात्मिक साधना को शुरू करना चाहते हैं, तो सोमवार का दिन सर्वोत्तम है। यह मानसिक शांति और सिद्धि प्रदान करने वाला होता है।
कुलदेवता का स्मरण: यदि आप किसी भी प्रकार के शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट से गुजर रहे हैं, तो सोमवार को अपने कुलदेवता की विधिवत पूजा करें। यह आपके पूर्वजों का आशीर्वाद और सुरक्षा कवच प्रदान करता है।
आर्थिक उन्नति और निवेश (Money & Investment)
अर्थ: आर्थिक मजबूती के लिए सोमवार को निवेश की दृष्टि से बहुत भाग्यशाली माना गया है:
शुभ निवेश: यदि आप सोना, चांदी या शेयर मार्केट में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो सोमवार को चुनना आपके धन की वृद्धि में सहायक होता है।
क्रय-विक्रय: डेयरी उत्पादों जैसे दूध और घी के व्यापार या लेन-देन के लिए यह दिन अत्यंत लाभदायक माना गया है।
करियर और नई शुरुआत (Career & Growth)
पद: नया काम शुरू करने या पदभार ग्रहण करने के लिए सोमवार की ऊर्जा बहुत सकारात्मक होती है:
नौकरी और पद: शपथ ग्रहण, राज्याभिषेक या नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए यह दिन सफलता की गारंटी देता है।
लेखन और कृषि: यदि आप लिखने-पढ़ने के शौकीन हैं या कृषि संबंधी कोई नया प्रयोग शुरू करना चाहते हैं, तो सोमवार को किया गया श्रीगणेश लंबे समय तक लाभ देता है।
भवन निर्माण: अपने सपनों का घर बनाने (गृह निर्माण) की शुरुआत के लिए सोमवार का मुहूर्त शुभ फलदायी होता है।
यात्रा और दिशा ज्ञान
दिशा: वास्तु और ज्योतिष के अनुसार सोमवार को कुछ दिशाएं आपके लिए फलदायी होती हैं:
शुभ दिशा: इस दिन दक्षिण, पश्चिम और वायव्य (North-West) दिशा में यात्रा करना सुखद और उद्देश्यपूर्ण रहता है।
सावधान! सोमवार को भूलकर भी न करें ये काम
जहाँ कुछ कार्य किस्मत खोलते हैं, वहीं कुछ गलतियां आपके भाग्य को बाधित कर सकती हैं:
दिशाशूल का ध्यान: सोमवार के दिन उत्तर, पूर्व और आग्नेय (South-East) दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि जाना अनिवार्य हो, तो दर्पण देखकर निकलें।
इन वस्तुओं का दान न करें: चंद्रमा को मजबूत रखने के लिए सोमवार को किसी को भी सफेद वस्त्र या दूध का दान नहीं करना चाहिए, इससे आपकी अपनी सुख-समृद्धि प्रभावित हो सकती है।
शक्कर का त्याग: इस दिन अपने भोजन में सफेद शक्कर (चीनी) का त्याग करना मानसिक शांति और चंद्र दोष निवारण के लिए उत्तम है।
चंद्र दोष निवारण का अचूक उपाय
यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कष्ट दे रहा हो या आप बहुत अधिक मानसिक तनाव महसूस करते हैं, तो यह उपाय करें:
"रात को सोते समय एक बर्तन में दूध या पानी भरकर अपने सिरहाने (Bed के पास) रखें। अगली सुबह बिना किसी से बात किए उस जल या दूध को पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें।"
निष्कर्ष: सोमवार का दिन संयम और नियम का है। इन छोटे लेकिन प्रभावी उपायों को अपनी जीवनशैली में शामिल करके आप न केवल शिव कृपा प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन की दिशा भी बदल सकते हैं।
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