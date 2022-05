आंधी, तूफान, आगजनी, दुर्घटनाएं, नौतपा में ग्रहों के संयोग दे रहे हैं खतरे का संकेत

There will be rain in Nautapa: 25 मई 2022 बुधवार से नौतपा प्रारंभ हो रहा है। सूर्य रोहिणी नक्षत्र में 15 दिनों के लिए गोचर करता है जब प्रारंभ के 9 दिनों को नौतपा कहते हैं। सूर्य 25 मई बुधवार को 8 बजकर 16 मिनट पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा जहां वह 8 जून की सुबह 6 बजकर 40 मिनट तक रहेगा। इस बार सूर्य रोहिणी में 14 दिन तक ही रहेगा।