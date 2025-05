When is Pradosh Vrat in May 2025 : हिन्दू पंचांग कैलेंडर के अनुसार वैशाख माह का अंतिम प्रदोष व्रत आज शुक्रवार, 9 मई 2025 को मनाया जा रहा है। इस व्रत में भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। चूंकि वैशाख पूर्णिमा सोमवार, 12 मई 2025 को है, इसलिए यह शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत होगा।